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    'Küçük kıza işkence ettiler’ iddiası

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    19.02.2018 - 22:15 | Son Güncelleme:

    Bağcılar'da  üvey anne Mirfet K. (38) ile eşi Necip Z.’nin (33) altı yaşındaki kızları Ş.Z. altına kaçırdığı için kızgın bıçakla kasıklarını ve bacaklarını dağladığı, üzerinde sigara söndürdükleri iddia edildi.

    Suriyeli çift hakkında 8’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 6 yaşındaki Ş.Z., ifadesinde “Üvey kardeşlerim ve üvey annem beni sürekli dövüyor. Annem ve babamın yanında kalmak istemiyorum” dedi. Küçük kız ailesinden alınarak yetiştirme yurduna götürüldü.

    Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunma yapan Necip Z. de “Kızımın vücudundaki yaralar olay tarihinden yaklaşık 4 ay kadar evvel kaza sonucu üzerine çay dökülmesinden kaynaklanmıştır. Hatta ben hastaneye götürdüm” diye konuştu. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu’ndan çocuktaki yaraların bıçak yanığı mı çay yanığı mı olduğunun anlaşılması için rapor istedi.

    Anne ve baba, suçun lehe karşı değişme ihtimali olduğu gerekçesiyle serbest bırakılırken, duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , bağcılar , işkence , son dakika
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