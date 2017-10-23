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    Küçük kız gelini izlerken hayatını kaybetti

    AA
    23.10.2017 - 18:35 | Son Güncelleme:

    Şanlıurfa'da komşusunun düğününde maganda kurşunuyla vurulan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

    12 yaşındaki Zeliha Gül, merkez Eyyübiye ilçesinin Hacıbayram Mahallesi'nde sokakta korna sesi duyması üzerine iki katlı evlerinin balkonuna çıktı.
    Gül, araçla getirilen gelinin apartmana girişi sırasında, kimliği henüz açıklanmayan bir kişinin ettiği ateş sonucu kafasına isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralandı.

    112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırılan Gül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Gül'ün cenazesi toprağa verildi.

     "Duvarımızın dibinden attı"

    Kızını kaybeden görme engelli anne Emine Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

    Kızının ölümünün herkese ibret olmasını isteyen Gül, "Zeliha'nın annesiyim en büyük hayali polis olmaktı. Polislik hayali elinden gitti. Kızım elimden uçtu. Komşumuz düğün yapıyordu. Salondan geldiler gelinlerini getirdiler. O vuran da duvarımızın dibinde kurşun atmış kızım da balkona çıkıp yıkadığımız okul elbisesini almak istedi. Korna sesi duydu 'bakayım gelin gelmiş' dedi. O ve küçük kardeşi balkondaydı gitti baktı. Birisi kurşun atmış kafasının önünden girmiş arkasından çıkmış. kızım elimden gitti. Yüreğimiz yanıyor. Dilimiz durmuş konuşamıyoruz. Allah'a havale ediyorum." diye konuştu.

    Kızın dayısı İbrahim Şaşa ise maganda kurşunlarına karşı olduklarını vurgulayarak, mutlu günündeki bir ailenin maganda kurşunu nedeniyle hüzne boğulduğunu dile getirdi.

    Her çocuğun gelin arabasını görmek için heyecan duyduğuna dikkati çeken Şaşa, "Bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Devletimizden tek isteğimiz bu maganda kurşununu kaldırılmasıdır. Daha kaç can gidecek, fazla diyecek söz yok. Gelin arabasını görmek ister ama maalesef. Kasti bir hareket yok ama silah mutlu günde niye kullanılsın ki" ifadelerini kullandı.

    Etiketler: Şanlıurfa
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