Küçük kardeşlerin büyük rekabeti!

Kardeşler arasında büyük rekabet son olarak küçük SUV sınıfında yaşanmaya başladı. Peugeot ve Opel’in aynı platform üzerinde ürettiği B SUV modelleri

2008 ve Mokka’nın ardından şimdi aynı platformdan Citroen C3 Aircross da üretilmeye başlandı. Türkiye’de satışa sunulan C3 Aircross ile birlikte Türkiye’de 3 kardeş arasında sonuçları merak edilen bir küçük SUV rekabeti yaşanacak.

105 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

105 bin TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunulan Citroen C3 Aircross, 85 gövde kombinasyonu ve 5 kabin tasarım seçeneği ile çok çeşitli kişiselleştirme imkanları sunuyor. C3 Aircross, son 3 yıldır kendi segmentinde “Yılın Motoru” ödüllü 1.2 PureTech 110 BG turbo benzinli otomatik ve 1.6 BlueHDi 100 BG dizel motor düz vites seçenekleri ile Türkiye pazarına sunuldu.

Bayraktar Grubu Distribütörlüğü’nde Türkiye’de temsil edilen Citroen’in eylülde Türkiye Genel Müdürü olan Emre Doğueri, “Son üç yıldır Türkiye’de üç kat büyüyen bir segment olan SUV pazarında daha fazla söz sahibi olmak için C3 Aircross’a güveniyoruz” dedi.

YILDA 1500 ADET HEDEFİ

Türkiye pazarındaki gelişmelere de değinen Doğueri şunları söyledi: “Markamız, yeni modellerin etkisiyle hem satış rakamlarında hem de pazar payında yükseliş eğilimini sürdürüyor. Yeni C3 Aircross ile pazar payını en fazla yükselten SUV segmentinde bir oyuncumuz oluyor. Yeni C3 Aircross için ilk aşamada yıllık 1.500 adetlik bir satış hedefimiz bulunuyor.

2017’nin ilk 10 ayında 20.369 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdik. 2017 sonunda 26 bin adedi hedefliyoruz. 2018 yılı için de, gelecek yeni modellerimiz desteğiyle pazar payımızı arttırarak toplamda 28 bin adedin üzerinde satış hedefimiz bulunuyor.”