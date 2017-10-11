Küçük bir işletme olarak iş hayatına adım atmak beraberinde bazı riskleri de getiriyor. Büyük şirketlerin lokasyon, daha cazip ürün seçenekleri ve geniş bütçeli pazarlama kampanyaları düşünüldüğünde piyasaya yeni giren şirketlerin ve markaların bilinçli hareket etmesi kendilerini kanıtlamaları açısından daha önemli hale geliyor. Detaylarda fark yaratabilen yeni girişimler başarılı olma yolunda ilerliyor. İşte küçük işletmelerin başarılı olmasını sağlayacak öneriler;

İşinizin başında olun

Sektöre yeni giren bir oyuncu olarak işinizi ciddiye almanız ve işinizin başında olmanız hem iş kalitesi hem de müşterileriniz için önemli. Günlük operasyonel süreçlerle bizzat ilgilenmeniz çalışanların olduğu kadar yeni müşterilerinizin de hoşuna gider.

Planlı hareket edin

Hedeflerinizi ve onlara ulaşma yöntemlerinizi belirleyerek işe adım atmak size avantaj sağlar. Organize bir iş planı ile ilerlemek hem detaylarla vakit kaybetmenizi önler hem de çalışanlarınızın da işe daha fazla bağlanmasını ve sizinle aynı hedefi paylaşmasını sağlar.

Doğru insanlarla birlikte çalışın

Çekirdek ekibinizi oluştururken sizinle aynı heyecanı ve tutkuyu paylaşabilecek insanlarla çalışmaya gayret edin. İşinde iyi olmak isteyen ve sorumluluk sahibi çalışanlar marka değerinizi artırmanın yanında iş verimliliğinin de artmasına katkı sağlar. Farklı karakterler ve beceriler ise işte her zaman çeşitlilik oluşturur.

Denemekten korkmayın

Yeni bir ürün veya yeni bir uygulama denemek istediğinizde bunu yapın. Şirketinizi geliştirmenin bir yolu da yen şeyler denemek ve bunun sonucuna göre hareket etmek. Farklı satış yöntemleri veya ürünler deneyerek işletmeniz için hangisinin daha iyi olup olmadığına karar verebilirsiniz.

Teknolojiyle birlikte yaşayın

Teknolojiye yatırım yapın. İnovasyon ve teknolojiyi işletmenizde doğru bir şekilde kullandığınızda getirilerini de yakından görebilirsiniz. POS cihazları kullanmak veya yeni bir raporlama sistemine geçmek işletmenizi kara geçirebilir.

Müşterilerle birebir iletişim kurun

Yeni bir işletme olarak müşterilerinizle birebir iletişim kurmanız çok önemli. Yeni müşteriler edinmek ve onların istek ve beklentilerini karşılamak işinizde fark yaratmanın altın noktası. Sıcak müşteri ilişkileri sizden daha fazla sermayesi olan pek çok işletmenin önüne geçmenizi sağlar.

Çözüm odaklı olun

Güvenilir bir işletme yaratmak için ortaya çıkan sorunlara çözüm odaklı yaklaşmak ve hataları telafi etmek gerekiyor. Markanızın ve ürününüzün arkasında olduğunuzu göstermek ve işinizi ciddiye aldığınızı kanıtlamak sizi başarıya götürecek olan yaklaşımlardır.