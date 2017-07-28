'Küçük Bir Rica' beyazperdede

Blogger bir anne ve ortadan kaybolan en yakın arkadaşının gerilim dolu öyküsünü konu alan 'Darcey Bell' imzalı 'Küçük Bir Rica' beyazperdeye uyarlanıyor. Başrollerini 'Anna Kendrick' ve 'Blake Lively’nin paylaşacağı filmin yönetmenliğini Paul Feig üstleniyor. Sürprizler, ters köşeler, sırlar ve ifşalar arasında heyecan verici bir yolculuğa çıkan iki kadının hayatı Emily’nin kaybolmasıyla değişirken; blog yazarı Stephanie arkadaşını bulmak için amansız bir mücadeleye girişiyor. Arkadaşlık ve aşkın önemi üzerine çarpıcı bir psikolojik gerilimi seyirciyle buluşturmaya hazırlanan filmin çekimleri Ağustos ayında Toronto’da başlayacak.

Begüm Kovulmaz tarafından Türkçeye çevrilen Küçük Bir Rica Doğan Kitap etiketiyle yayımlandı.

KÜÇÜK BİR RİCA

Darcey Bell

Doğan Kitap, 2017

312 sayfa, 27 TL