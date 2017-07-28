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    'Küçük Bir Rica' beyazperdede

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 13:03Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 13:56

    Darcey Bell imzalı gerilim romanı ‘Küçük Bir Rica’ Paul Feig yönetmenliğinde beyazperdeye uyarlanıyor.

    Blogger bir anne ve ortadan kaybolan en yakın arkadaşının gerilim dolu öyküsünü konu alan 'Darcey Bell' imzalı 'Küçük Bir Rica' beyazperdeye uyarlanıyor. Başrollerini 'Anna Kendrick' ve 'Blake Lively’nin paylaşacağı filmin yönetmenliğini Paul Feig üstleniyor. Sürprizler, ters köşeler, sırlar ve ifşalar arasında heyecan verici bir yolculuğa çıkan iki kadının hayatı Emily’nin kaybolmasıyla değişirken; blog yazarı Stephanie arkadaşını bulmak için amansız bir mücadeleye girişiyor. Arkadaşlık ve aşkın önemi üzerine çarpıcı bir psikolojik gerilimi seyirciyle buluşturmaya hazırlanan filmin çekimleri Ağustos ayında Toronto’da başlayacak.

    Begüm Kovulmaz tarafından Türkçeye çevrilen Küçük Bir Rica Doğan Kitap etiketiyle yayımlandı. 

     

    Küçük Bir Rica beyazperdedeKÜÇÜK BİR RİCA

    Darcey Bell
    Doğan Kitap, 2017
    312 sayfa, 27 TL 
    Etiketler: Kitapsanat , Doğan Kitap , Darcey Bell
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