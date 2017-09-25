Küçük Alperen'i öldüren ihmalde kan donduran ifade! 'Kaç öğrenci aldığımızı saymazdık'

Anaokuluna gitmek için 15 Ağustos'ta sabah evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sakin'in ölümüyle ilgili bilirkişi raporu, incelemesi bitirilerek Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Raporda özel anaokulunun sahibi Yurdagül İşgören'in, anaokulunun mesul müdürünün okulda bulunmadığı dönemde, okul içindeki gerekli kontrolleri tam olarak yapmadığı, insiyatifi tamamen çalışanlara bıraktığı belirtilerek olay günü okulda olmasına rağmen yoklamayı sorgulamadığına işaret edildi.



Servis görevlisi D.K.'nın okula 2 Mayıs 2017'de işe başlatılmasına rağmen gerekli resmi bildirimlerde bulunulmadığına değinilen raporda, yeteri eğitim verilmeyen D.K.'nın yaşı tutmamasına karşın "Servis ablalığı" görevinde çalıştırıldığı belirtildi. Ailelerden teslim alınan çocukların okula varışında gerekli karşılama yapılmadığı, yoklamanın erken saatte alınmamasının sorgulanmadığı ifade edilen raporda, kurumda acil durum eylem planının yapılmamış ve ilk yardım müdahalelerinde bulunacak personel yetiştirilmemiş olmasından İşgören'in "asli kusurlu" olduğu vurgulandı.



Servis şoförü Taner İşgören'in, daha önce serviste unutulan bir çocuk olayının yaşanmış olması konusunda uyarılmasına rağmen çocukların servisten inişinin ardından ikinci bir kontrolü yapmaması, kontrolü, eğitimsiz ve yetkisiz "servis ablası"na bırakması nedeniyle "asli kusurlu" olduğuna kanaat getirilen raporda, anaokulunun mesul müdürü B.G, küçük yaş grubu öğretmeni A.G. "asli kusurlu", D.K. ise "tali kusurlu" bulundu.



'KAÇ ÖĞRENCİ ALDIĞIMIZI SAYMAZDIK'

Raporda ifadesine yer verilen D.K, anaokulunun yetkilileriyle gerçekleştirdiği ilk iş görüşmesinde servis işinde çalışacak bilgi ve tecrübeye sahip olmadığını söylemesine rağmen yetkililerin kendisini bu işe yönlendirdiğini beyan ederek, şöyle devam etti:



"Yurdagül Hanım, okuldaki öğretmenlerin bana yardımcı olacağını, bunu yapılabileceğimi söyledi. İşe başladıktan 1-1,5 hafta sonra servise çıkmaya başladım. Araç park edildikten sonra öğrencilerin okulun bahçesine girişine yardımcı olacak görevli yoktu. Bina girişinde görevli öğretmenimiz olurdu. Öğrencilerin araçtan inip bina girişine gelmesine kadar bana yardımcı olan kimse olmazdı. Sabahları öğrencileri okula getirirken, kaç öğrenci aldığımızı saymazdık. Bu yüzden inerken de herhangi bir yoklama alınmazdı. Çocukların okula girip girmediğini görme şansım olmuyordu. Araçtan öğrenciler indikten sonra küçük çocuklarla okula gittiğim için aracın içini kontrol etmezdim. Bunu aracı kilitleyen Taner Abi yapardı."



İLK OLAY DEĞİLMİŞ



Servise kapasitesinden çok fazla çocuğun alındığını belirten D.K, "Servis aracımız 13 kişilik ancak servise aldığımız öğrenci 25-30 arasında değişmektedir. Bu olaydan yaklaşık üç hafta önce servis şoförümüz Taner İşgören, çocukları araçtan indirdikten sonra kendisinin de aracı kontrol ettiğini söyledi. 'Neden böyle yapıyorsun?' diye sorduğumda, benden önceki bir öğretmenin bir öğrenciyi servis aracında unuttuğunu söyledi." dedi.



'ALPEREN UYKU ODASINDA BAYILDI DİYECEĞİZ'



Çocukların bezini değiştirmek için hazırlık yaptığı sırada Alperen Sakin'in anaokulda olmadığını fark ettiğini, aracın içerisine baktıklarında Alperen'in emniyet kemerine bağlı ve baygın halde olduğunu gördüklerini aktaran D.K. ifadesini şöyle sürdürdü:



"Yurdagül öğretmenin koşarak geldiğini gördüm. N. öğretmen Alperen'i kucağına aldı, Yurdagül İşgören'in özel aracıyla hastaneye gittiler. Ben panik halindeyken A. öğretmen yanıma geldi, kollarımdan tutarak 'Sakin ol, kameralar kapandı. Alperen uyku odasında bayıldı diyeceğiz' dedi. Ben de 'Saçmalamayın böyle bir şey yapamam' dedim. Daha sonra Yurdagül İşgören, beni arayıp 'Derhal okuldan çık hemen çık!' dedi. Ben de 'Niye çıkıyorum, bir şey yapmadım, servisi en son kontrol etmeyen Taner abiydi' dedim. Daha sonra beni tekrar arayarak 'Hemen çık yoksa hapse gireriz.' dedi."



Raporda ifadesine yer verilen Yurdagül İşgören ise kaymakamlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli izinleri almadan D.K'yı haziran ayında işe başlattığını kabul ederek, "2-3 ay kadar çalıştıktan sonra ya devam edecekti ya da ayrılacaktı. Yaz döneminde harçlığını çıkarmak için işe başladı. Eylül ayından itibaren devam etme kararı verilseydi eylülde yasal işlemleri yapılacaktı. D.K'nın sigorta işlemleri de bu yüzden başlatılmadı. Bu süreç deneme süreciydi. Çünkü bana göre vasıfsız elemandı. Aslında D.K. çocuk gelişimi bölümünü dışarıdan okuyan genç bir kızımızdır." ifadesini kullandı.



'KAMERAYI DURDUR, FİŞİNİ ÇEK, VELİLERE GÖSTERME'



Taner İşgören ise Alperen'in hastaneye kaldırılmasının ardından aynı zamanda eşi olan Yurdagül İşgören'in kendisini cep telefonundan arayarak, "Kamerayı durdur, fişini çek, gelen velilere gösterme. Kargaşa olmasın.' dedi. Bunun üzerine ben de kameranın fişini çektim ve kamerayı yerinden alarak başka bir yere koydum." beyanında bulundu.



İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos'ta, anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Alperen'i anaokuluna götüren servisin şoförü Taner İşgören ile servis görevlisi D.K. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmıştı. Taner İşgören, "Dikkat ve özen hükümlülüğüne aykırı davranma ile ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanmıştı. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca okul müdürü Yurdagül İşgören ile D.K. hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmış, savcılıktaki ifadelerinin ardından Yurdagül İşgören tutuklanmış, D.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirmişti. Küçük çocuğun ölümüne ilişkin yürütülen idari soruşturma çerçevesinde anaokulunun kapatılmasına karar verilmişti.