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    Küba'daki bazı Amerikalı diplomatlarda gizemli işitme kaybı

    Hürriyet Haber
    10 Ağustos 2017 - 13:39Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 14:11

    ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Havana Büyükelçiliği'nde görevli bazı Amerikalı diplomatlarda gizemli bir şekilde işitme kaybı görülmesi üzerine, iki Kübalı diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.

    Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, "Sorunun sebebinin veya kaynağın ne olduğu konusunda kesin yanıtlar yok" dedi. Diplomatların şikâyetlerinin geçen yılın sonlarında başladığını belirten Nauert, bazı diplomatların ABD'ye geri dönmek zorunda kaldıklarını, hayati bir tehlikelerinin ise olmadığını söyledi.

    BBC Türkçe'inn haberine göre Nauert ayrıca bu durumu "çok çok ciddiye aldıklarını ve soruşturma başlattıklarını" açıkladı.

    KÜBA: ARAŞTIRIYORUZ

    Küba Dışişleri Bakanlığı da iddiaların araştırıldığını duyurdu. Kübalı diplomatların sınır dışı edilmesinin meşru olmadığını söyleyen bakanlık, buna karşın ne olduğunu netleştirmek için Washington ile işbirliği yapılacağını vurguladı.

    Bakanlığın açıklamasında, "Küba asla, Küba topraklarının ülkedeki diplomatlara veya ailelerine karşı herhangi bir eylem için kullanılmasına izin vermez" denildi.

    'SONİK CİHAZ' İDDİASI
    İşitme kaybına, diplomatların evinin önüne konulan ve duyulmayan ses dalgalarıyla sağırlığa yol açabilen bir tür sonik cihazın neden olmuş olabileceği iddia ediliyor.

    BBC Havana Muhabiri Will Grant, Kübalı diplomatların geçen yıl Mayıs ayında Washington'dan ayrılıklarını belirtiyor. ABD ve Küba, 50 yıllık aradan sonra 2015'te yeniden diplomatik ilişki kurmuşlardı.

     

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    Etiketler: Küba , ABD , Havana
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