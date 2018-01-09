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    Kuaförler karşı karşıya... Siyah mı? Gri mi?

    Hürriyet Haber
    09.01.2018 - 13:50 | Son Güncelleme:

    Gaziantep’te Kadın Kuaförleri Odası Başkanını belirlemek üzere yapılan kongredeki 2 adayı destekleyen taraflar, giydikleri tek tip takım elbise ile dikkat çekti. Adaylardan Mustafa Başıbüyük ve destekçileri gri takım elbise giyerken, Mesut Alkava ve kendisini destekleyen üyeler ise siyah takım elbise giydi.

    Gaziantep Kadın Kuaförleri Odası'nın yeni başkanının belirlenmesi için bir kongre düzenlendi. 671 üyesi bulunan odanın kongresinde mevcut başkan Mesut Alkava yeniden aday olurken, karşısında ise Mustafa Başıbüyük adaylığını koydu. Kongrede seçime giren her iki aday ve üyelerin kıyafetleri ise dikkat çekti. Adaylardan Mustafa Başıbüyük ve destekçileri gri takım elbise giyerken, Mesut Alkava ve kendisini destekleyen üyeler ise siyah takım elbise giydi.

    Mevcut Başkan Alkava takım elbisesinde kravat kullanırken, kendisini destekleyenlerin genelinin ise papyon kullandıkları görüldü. Kongreye katılan üyelerin genelinin desteklediği adayın kıyafetlerini giymesi ise 'en şeffaf seçim' yorumlarına neden oldu.

    SEÇİM ERTELENDİ

    Oylama öncesi basın mensuplarına açıklama yapan adaylar, farklı renk takım elbise uygulamasının seçime de renk getirdiğini vurgulayarak, birbirlerine şans diledi. Sabah saat 10.00'da başlayan kongrede çoğunluk sağlanamadı. Çoğunluğun sağlanması için saat 12.00'ye kadar beklenen kongrede, yeterli çoğunluk sayısı olan 349 sağlanamadığı için oylamaya geçilemedi.  Renkli görüntülere sahne olan kongre ileri bir tarihe bırakıldı.

    Kuaförler karşı karşıya... Siyah mı Gri mi
    Kuaförler karşı karşıya... Siyah mı Gri mi

    Etiketler: kuaför
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