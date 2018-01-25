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    KTÜ'ye yeni doktora programı

    AA
    25.01.2018 - 12:24 | Son Güncelleme:

    KTÜ’de ‘Moleküler Biyoteknoloji Doktora Programı’ açıldı.

    Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısıyla KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı multidisipliner ‘Moleküler Biyoteknoloji Doktora Programı’ açıldığı belirtildi.

    Açıklamada, "Üniversitemizde açılan bu program tamamen İngilizce olup 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde doktora öğrencisi almaya başlayacaktır" ifadesi yer aldı.

    Ayrıca, moleküler biyoteknolojinin, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji, genetik, biyokimya, immünoloji, kimya mühendisliği ve hücre biyolojisi alanlarındaki teknik ve bilgiler kullanarak, ilaç, aşı, teşhis, gıda, tarım, hayvancılık ve çevresel amaçlı sahaları kapsayan, bilimsel ve toplumsal sorunların çözülmesine önemli katkı sunmaya yönelik çalışmaları konu alan güncel ve popüler bir bilim dalı olduğu kaydedildi.

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