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    Hürriyet >Eğitim>KTÜ'ye 27'si araştırma görevlisi 28 personel alınacak

    KTÜ'ye 27'si araştırma görevlisi 28 personel alınacak

    AA
    03.10.2017 - 12:10 | Son Güncelleme:

    KTÜ’ye, 27'si araştırma görevlisi olmak üzere 28 personel alınacağı belirtildi.

    Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, fen fakültesine altı, Fatih eğitim ile mühendislik fakültelerine üçer, iktisadi ve idari bilimler, eczacılık, edebiyat, orman ve tıp fakültelerine ikişer, diş hekimliği, ilahiyat, mimarlık, sağlık bilimleri ve sürmene deniz bilimleri fakültelerine ise birer araştırma görevlisi alınacak.

    Açıklamada ayrıca, Rektörük bünyesindeki dış ilişkiler ofisinde görevlendirilmek üzere de bir uzman alınacağı belirtildi.

    Tüm kadrolar için başvuruların 17 Ekim'e kadar yapılabilecek.

    Etiketler: Karadeniz Teknik Üniversitesi , araştırma görevlisi , fakülte
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