KRV’de 700 polisle çetelere operasyon

EYALET polisi, KRV’de örgütlenen Cehennem Melekleri ile örgütün alt kolu Clan 81 Germany üyelerinin ev ve işyerlerini aradı. Özel time mensup polislerin yanı sıra organize şube polisleri ve polis köpekleri de baskında yer aldı. Polis, aramalar sırasında çok sayıda delil ve suç aletine el koydu.

KRV Eyalet İçişleri Bakanlığı, Hells Angels, MC Concrete ve Clan 81 Germany adlı grupların faaliyetlerinin bu sabahtan itibaren yasaklandığını duyurdu. Yapılan operasyonda alınan yasak kararı çerçevesinde yapıldı. KRV İçişleri Bakanı Herbert Reul, “Hukuk devletinde oluşan paralel grupların şiddet kullanmalarına ve otoritelerini hayata geçirmelerine müsaade edilmez. Bu grupların üyelerinin kriminal oldukları ispatlı. Her gün şiddet kullanıyorlar. Silahlılar, uyuşturucu ticareti yapıyorlar ve fuhşa zorluyorlar” dedi.