Kruvaziyer turizminde düşüş bu yıl da devam etti:

Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü, deniz ticaretine ilişkin 2017 yılı istatistiklerini yayımladı. Buna göre, kruvaziyer turizmde 2016 yılında başlayan yüzde 50’lik düşüş, geçtiğimiz yıl da yaklaşık yüzde 50 oranında devam etti.

Türkiye limanlarına 2015 yılında toplam bin 296 kruvaziyer gemisi yanaşırken bu sayı 2016 yılında 538’e düşmüştü. Limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısı 2017‘de ise 307’de kaldı. Yanaşan gemi sayısına oranla yolcu sayılarında da düşüş görüldü. Türkiye limanlarında kruvaziyer gemilerin yolcu trafiği 2015 yılında 1 milyon 889 bin 370 sayısını görürken, bu rakam 2016 yılında 628 bin 33’e gerilemişti. 2017 yılının yolcu sayısı 306 bin 887’de kaldı.

İSTANBUL CAZİBESİNİ KAYBEDİYOR

Öte yandan İstanbul’da kruvaziyer turizminde cazibesini kaybetmeye devam etti. 2016’da İstanbul’a 46 kruvaziyer gemisi ile 9 bin 353 turist gelirken, 2017’de İstanbul’a yalnızca dört kruvaziyer gemisi ile 331 turist geldi.

EN ÇOK TRAFİK KUŞADASI’NDA

Türkiye’de kruvaziyer trafiğinin en çok yaşandığı bölge ise her zamanki gibi Kuşadası olsa da burada da düşüş görüldü. 2015 yılında 446 kruvaziyer gemisinin uğradığı ve toplam yolcu trafiğinin 567 bin 315 olduğu Kuşadası’nda 2016 yılı istatistikleri, 247 kruvaziyer gemisi ile 349 bin 781 yolcu olarak ölçülmüştü.

Geçtiğimiz yıl ise Kuşadası’na uğrayan kruvaziyer gemisi 126’da kaldı. Kuşadası’nın toplam yolcu sayası da 119 bin olarak açıklandı.

BOĞAZ TRAFİĞİNDE ARTIŞ

ÖTE yandan 2017 yılı boğaz gemi geçiş istatistik özetine göre, 2016’da toplam 86 bin 464 geminin geçiş için kullandığı boğazları geçtiğimiz yıl, 87 bin 593 gemi kullandı. 2017’de İstanbul Boğazı’ndan 42 bin 978 gemi geçiş yaparken, Çanakkale Boğazı’nı ise 44 bin 615 gemi kullandı. Gemilerin toplam ağırlıklarında da artış görüldü. 2016’da geçiş yapan gemilerin toplam ağırlığı 1 milyar 321 milyon 361 bin 80 groston olarak ölçülürken, bu rakam geçtiğimiz yıl 1 milyar 422 milyon 785 bin grostona çıktı.