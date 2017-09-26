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Kruvaziyer gemilere turist başına 30 dolar destek verilecek

REUTERS
26.09.2017 - 10:11 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 10:12

Türkiye'ye 31 Aralık'a kadar 750 ve üstü yolcu kapasiteli kruvaziyer gemiyle turist getiren (A) grubu seyahat acentelerine getirdiği turist başına 30 dolar destek verilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, destekten yararlanabilmesi için acentelerin, kruvaziyer gemilerle turist getirdiğini gösterir belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz etmeleri gerekiyor

 

Etiketler: Resmi Gazete , kruvaziyer gemi , Bakanlar Kurulu
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