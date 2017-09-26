Kruvaziyer gemilere turist başına 30 dolar destek verilecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, destekten yararlanabilmesi için acentelerin, kruvaziyer gemilerle turist getirdiğini gösterir belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığına ibraz etmeleri gerekiyor
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