Krizlerin 2017 yılı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan tartışmalı kararını geri çekmesini öngören tasarı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oylamasında, 9’a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Aşağıdaki ülkelerden hangisi ABD’ye destek veren 9 ülkeden biri olmuştur?

a) Mikronezya

b) Fransa

c) Birleşik Krallı

Mayıs ayında İngiltere’nin Manchester kentinde, binlerce kişinin katıldığı bir konser sırasında meydana gelen bombalı saldırı sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi de yaralandı. DEAŞ’ın üstlendiği korkunç saldırı kimin konseri sırasında meydana geldi?

a) Ariana Grande

b) Justin Bieber

c) Selena Gomez

Suudi Arabistan’da başlatılan yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında, dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Prens el Velid bin Talal da gözaltına alınmıştı. Twitter’da dahi hissesi bulunan Prens’in serbest kalabilmek için ödemesi planlanan rekor kefaletin bedeli nedir?

a) 6 milyon dolar

b) 6 milyar dolar

c) 6 trilyon dolar

Myanmar’ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırılarından kaçarak Bangladeş sınırını geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanlar, iki ülkeyi birbirinden ayıran nehir üzerinde tehlikeli bir yolculuk yapıyor. Sivillerin geçmeye çalıştığı ve Bengal Körfezi’ne akan bu nehrin adı nedir?

a) Yamuna Nehri

b) Bago Nehri

c) Naf Nehri

39 yaşında Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, parlak eğitimi ve kariyeri kadar kendinden 25 yaş büyük eşi Brigitte Macron ile de de çok konuşuldu. Peki Brigitte, geçmişte Macron’un nesiydi?

a) Komşusu

b) Öğretmeni

c) Aile dostu

1 Ekim 2017 tarihinde düzenlenen ve İspanya’dan ayrılma yönünde bir kararla sonuçlanan Katalonya bağımsızlık referandumu sonrası, dönemin Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı. Peki Puigdemont, hangi Avrupa Birliği ülkesine kaçmıştır?

a) Hollanda

b) Portekiz

c) Belçika

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un füzeyle vurmakla tehdit ettiği ve dünyayı bir nükleer savaşın eşiğine getiren, 6 bin ABD askerinin konuşlandığı ve nükleer bombaların bulunduğu Pasifik Okyanusu’ndaki ABD toprak parçasının adı nedir?

a) Hawaii

b) Guam

c) Palmyra

Oyuncu Antony Rapp, 14 yaşındayken, o dönem 26 yaşında olan ABD’li aktör Kevin Spacey’nin kendisini taciz ettiğini tüm dünyaya açıklamıştı. Hakkındaki suçlamaların ardından, başrolde olduğu House of Cards dizisinden de kovulan ünlü aktörün ilk tepkisi ne olmuştu?

a) Özür dilemek

b) İddiaları reddetmek

c) Eşcinsel olduğunu açıklamak

Dünyanın en çok kullanılan başvuru kaynaklarından Oxford sözlüğüne göre, 2017’nin kelimesi nedir?

a) Antifa (Antifaşist hareket)

b) Youthquake (Gençlik sarsıntısı)

c) Newsjacking (Gündemi pazarlama için manipüle etme)

Birleşmiş Milletler’in New York’ta düzenlenen güvenlik kurulu toplantılarında ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’a hitaben hangi benzetmede bulunmuştu?

a) Yağmur adam

b) Issız adam

c) Roket adam

Zimbabve’yi bağımsızlığın kazanıldığı 1980’den beri yöneten ve kasım ayında askeri bir müdahale ile devrilerek 37 yıllık iktidarına son verilen, bir süre ev hapsinde de kalan Robert Mugabe kaç yaşındadır?

a) 93

b) 100

c) 103

1997 yılında, Oscar ödüllü Hollywood’un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein’in tecavüzüne uğradığını açıklayarak büyük bir taciz ve tecavüz skandalının açığa çıkmasını sağlayan İtalyan aktris kimdir?

a) Monica Belluci

b) Asia Argento

c) Gina Lollobrigida

2 Ekim tarihinde ‘Route 91 Harvest’ müzik festivaline düzenlenen ve 58 kişinin hayatını kaybettiği, 500’ün üzerinde kişinin yaralandığı ABD tarihinin en kanlı silahlı saldırısı hangi şehirde gerçekleşmiştir?

a) New York

b) Los Angeles

c) Las Vegas

Forbes dergisi, 2017’de dünyanın en çok kazanan mankenler listesini açıkladı. 15 yıldır liderliği kimseye kaptırmayan Gisele Bundchen’i bu yıl tahtından eden başarılı İngiliz model kimdir?

a) Cara Delevingne

b) Kendall Jenner

c) Adwoa Aboah

Haziran ayında Katar’la tüm diplomatik ilişkilerini kesme kararı alan Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Katar’la ilgili başlıca suçlaması neydi?

a) Bölge sorunlarına duyarsız kalması

b) Petrol fiyatlarını manipüle etmesi

c) Teröre destek vermesi

İngiliz Kraliyet ailesinin gözde bekarı Prens Harry, ABD’li oyuncu Meghan Markle ile nişanlandı. Meghan, küçük bir çocukken dönemin ABD First Lady’si Hillary Clinton’a mektup yazarak bir talepte bulunduğunu açıkladı. Peki, neydi bu talep?

a) Büyüyünce Prens Harry ile evlenmek

b) Dünya barışına katkı sunmak

c) Kadınları ikincileştiren bir reklam filmini değiştirmek

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, kullanıcılarının yıllardır süren isyanına ses vererek 140 karakter sınırını genişletti. Peki artık, Twitter’daki yeni karakter sınırı nedir?

a) 240

b) 260

c) 280

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, kasım ayındaki bir yurtdışı ziyareti sırasında, başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Hariri, çokça tartışılan bu istifa kararını hangi ülkede almıştı?

a) Mısır

b) Suudi Arabistan

c) Katar

18 Ekim’de keşfedilen puro şeklinde göktaşına Hawaii dilinde “Oumuamua” adı verildi. Güneş Sistemi’nde gözlemlenen ilk yıldızlar arası cisim olan bu göktaşının isminin anlamı nedir?

a) Ulak

b) Gezgin

c) Kâşif

Beyazperdede 40. yılını kutlayan Star Wars serisinin son filmi ‘Son Jedi’ 15 Aralık’ta izleyiciyle buluştu. Peki bu film, serinin kaçıncı filmi olarak vizyona girdi?

a) 7

b) 8

c) 9