Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Krizden beri ilk kez kruvaziyerle gelen ABD'liler bakın Türkiye'ye nasıl girdi

    Krizden beri ilk kez kruvaziyerle gelen ABD'liler bakın Türkiye'ye nasıl girdi

    Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)
    14.10.2017 - 15:05 | Son Güncelleme:

    Aydın'ın Kuşadası Limanı’na bu sabah yanaşan dünyanın en lüks kruvaziyer gemilerinden ’Azamara Journey’de 355, ’Celestal Olimpia’da ise 428 ABD’li turist Türkiye’ye giriş yaptı. ABD ile yaşanan vize sorununa rağmen bu ülke vatandaşlarının Türkiye'ye girişte sorun yaşamaması için 'landing card' (iniş kartı) çözümü bulundu.

    Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize sorunun turizme nasıl yansıyacağı merakla beklenirken, Kuşadası Limanı’na bu sabah yanaşan iki gemiyle gelen toplam 783 Amerikalı Türkiye’ye giriş yaptı. Kuşadası Limanı’na saat 07.30’da gelen dünyanın en lüks gemilerinden Bahama bandıralı ’Azamara Journey’de 355’i Amerikalı 635, Yunan bandıralı ’Celestal Olimpia’da ise 428’i Amerikalı 1147 yolcu, halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle karşılandı. Avusturya, İspanya, İtalya ve ABD’den gelen turistlerin bir bölümü otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi’ne gitti. Diğerleri ise Kuşadası merkezini gezdi.

    Krizden beri ilk kez kruvaziyerle gelen ABDliler bakın Türkiyeye nasıl girdi

    AMERİKALILAR TRANSİT YOLCU

    Gemilerin Amerikalı yolcularının vize krizi nedeniyle Türkiye’ye alınıp alınmayacakları merakla beklenirken, sabahtan itibaren gözler pasaport polisine çevrildi. Kruvaziyer gemileriyle ülkeyi ziyarete gelen turistlere, 2006’da yayınlanan genelgeye göre, ’Kruvaziyer gemiler ile ülkeye gelen ve karaya çıkış kartı (landing card) ile günübirlik giriş-çıkış yapan transit yolcular’ kategorisinde işlem yapıldığı belirtildi. Türkiye’ye günübirlik ve kısa süreli giriş-çıkış yaptıkları için pasaport veya vize istenmeyen iki gemideki Amerikalı turistler, bu nedenle hiçbir engelle karşılaşmadı.

    Krizden beri ilk kez kruvaziyerle gelen ABDliler bakın Türkiyeye nasıl girdi

    PASAPORTLA GİRİŞ YAPANLARA UYGULANIR

    Pasaportla ülkeye gelen Amerikalılara vize sorgulaması yapılabileceğini belirten yetkililer, "Transit yolcular, ülkemize pasaportla değil, verilen kartla giriş yapıyor. Dolaysıyla milliyetler göz önünde bulundurulmuyor. Ancak kruvaziyerler veya Yunan adalarına çalışan gemilerle ülkemizde kalmak üzere veya pasaportla gelen Amerikalılar’dan vize soruluyor. Şu ana kadar böyle bir talep olmadı" bilgisi verdi.

    Krizden beri ilk kez kruvaziyerle gelen ABDliler bakın Türkiyeye nasıl girdi

    Fotoğraflar: AA

    Etiketler: Kruvaziyer gemi turizmi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri