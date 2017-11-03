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    Krizdeki ülkeden şok açıklama: Borçlarımızı ödeyemeyeceğiz

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 13:13 | Son Güncelleme:

    Veneuzela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada hükümetin son ödediği borç taksidinin ardından parasının kalmadığını ve artık borçları ödeyemediğini kabul etti.

    Maduro'nun açıklaması, devlet kontrolündeki petrol şirketi PDVSA'nın Perşembe günü yaptığı 1.1 milyar dolarlık ödemenin ardından geldi.

    Maduro, "Bu ödemenin ardından, bugünden başlayarak, dış borçların yeniden finanse edilmesine ve yeniden yapılandırılmasına karar verdim" ifadelerini kullandı.

    Merkez bankasında sadece 10 milyar doları kalan Venezuela, borçlardan dolayı derin bir insani krizle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede artan enflasyon oranları ve yanlış uygulanan tarım politikaları nedeniyle gıda kıtlığı yaşanıyor.

    Maduro hükümetinin, borçların yeniden yapılandırılması için tahvil sahipleri ile masaya oturması bekleniyor. Ancak Venezuela hükümetinin borçlar konusunda yükümlülüklerini yerine getirememesi, yatırımcıların ülkenin petrolüne el koyması gibi sonuçları da beraberinde getirebilir.

     

     

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    Etiketler: kriz , borç
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