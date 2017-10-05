Kriz tırmanıyor! Avrupa'da harita değişiyor mu?

Son olarak Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, birkaç gün içinde bağımsızlığı ilan edeceklerini açıkladı. Referandumun ardından ilk mülakatını BBC'ye veren Puigdemont, özerk hükümetinin bağımsızlık için "bu haftanın sonu veya önümüzdeki haftanın başında" harekete geçeceğini söyledi.



Puigdemont, özerk hükümetinin bağımsızlık için "bu haftanın sonu veya önümüzdeki haftanın başında" harekete geçeceğini söyledi.

Katalonya Başkanı Puigdemont, birkaç gün içinde bağımsızlık ilan edeceklerini söyledi. İspanya Kral 6. Felipe, Katalonya özerk yönetiminin Katalan halkını böldüğünü belirterek, "İspanya'nın birliğini ve ulusal egemenliğini parçalamaya çalıştı, anayasayı, demokrasiyi ve İspanyol devletinin güçlerini sistematik bir şekilde çiğnediler" demişti.

Peki Katalonya, bağımsızlığını ilan etmesi durumunda ne gibi bir yol haritası izlemeyi ve nasıl bir devlet kurmayı planlıyor?

Katalonya parlamentosunda yer alan Junts pel Sí (Evet için Birlikte) oluşumu ile Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) beraber "yasal geçiş ve cumhuriyetin kurulması yasası"nı hazırlamıştı.



Ağustos ayının sonunda Katalan Parlamentosu'na sunulan tasarı 6 Eylül'de kabul edildi.





Böylece 89 madde ve üç düzenlemeden oluşan tasarının onaylanmasıyla birlikte 1 Ekim'de gerçekleştirilen referandumun kararı alındı. Bu yasa aynı zamanda Katalonya'nın İspanya devletinden nasıl ayrılacağını ve yeni devletin nasıl kurulacağını içeriyor. Yasaya göre, resmi sonuçların açıklanmasının ardından 48 saat içinde İspanya'dan ayrılık kararının açıklanması gerekiyor. Yasada, bağımsızlık kararının alınabilmesi için referandumda asgari bir katılım oranı ise yer almıyor.

VATANDAŞLIK

Yasada, bu bölgede yaşayanların mevcut vatandaşlıklarının iptal edilmesine dair herhangi bir düzenleme yer almıyor. Bu da, burada yaşayanların hem Katalonya hem de İspanya pasaportu taşımalarının önünü açıyor.

31 Ekim 2016 tarihinden itibaren iki yıl boyunca Katalonya'da yaşayan bütün İspanya vatandaşlarının yeni devletin vatandaşı olabileceği belirtiliyor.Katalan hükümetinin İspanya devleti ile vatandaşlık meselesinin çözülmesi için masaya oturması öngörülüyor.

RESMİ DİLLER

Geçiş dönemi süresince Kurucu Meclis oluşturulana kadar şimdiki resmi diller olan İspanyolca, Katalanca ve Aranca'nın statülerini korumaları bekleniyor.

Katalonya'nın eski başkanı Artur Mas gibi Katalonya bağımsızlığı adına yaptığı eylemlerden dolayı hüküm giyen her siyasinin affedileceği aktarılıyor.

SİLAHLI KUVVETLER

Ayrılık sürecinin başlamasıyla İspanya ordusunun Katalonya üzerinde bir hakimiyeti kalmayacak. Ancak bu yasaya göre ilk aşamada yeni silahlı güçlerin kurulması öngörülmüyor.

Ayrılıkla beraber Katalonya'nın sınırlarının Katalan hükümetinin kontrolüne geçmesi düşünülüyor.

VERGİLER

Ayrılık ilan edilmesiyle İspanyol vergi kurumlarının Katalonya ile bir ilişiği kalmayacak.

Vergi yönetiminden sadece Katalonya ve yerel idare birimleri sorumlu olacak.

Katalonya hükümetinin altında yer alan mali işlerden sorumlu kurum, Maliye Bakanlığı'na dönüştürülecek.

YARGI SİSTEMİ

Katalonya'daki en yüksek yetkili mahkeme kurulacak devletin Yüksek Mahkemesi'ne dönüştürülecek.

Yasama, yürütme ve yargı olarak güçler ayrılığının korunacağı aktarılırken, direkt olarak yeni kurumlar oluşturmak yerine zaten Katalonya'da var olan kurumların niteliğinin değiştirileceği ifade ediliyor.

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