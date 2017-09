Kriz teğet geçti

Gökmen Avcı yazıyor

Son zamanlarda BEŞİKTAŞ’ta da, KRİZ belirtileri görülüyordu. 81. dakikada, GÖKHAN’ın topu direkten dönmeyip, ağlarla buluşsaydı, KRİZİN TAM İÇİNDE olacaklardı. Şimdi ise “BEŞİKTAŞ’ta KRİZ TEĞET GEÇTİ” diyebiliriz.

Aldığımız haberlere göre, günümüzün en etkili doping maddesi olan PARA, bayram öncesi BEŞİKTAŞlı futbolculara enjekte edilmiş. Üstelik maç sonunda yapılacak doping testinde, herhangi bir kalıntıya da rastlanamayacak. Ne kadar çok paranız olursa olsun, paranızı eninde sonunda alacağınızı bilseniz bile, Hak ettiğiniz paranın cebinizde olması en güzeli.

BEŞİKTAŞ için, FENERBAHÇE ve ANKARASPOR yenilgileri sadece puan kaybıyla sonuçlanmadı. Moralleri bozdu. Futbolcuların da, tek tek sorgulanmasına sebep oldu. Bunda, futbolcuların maç içinde ve sonunda yaptıkları bireysel hareketler, form durumları, duygusal durumları etkiliydi. Bu durumdan kurtulmaları için iyi bir fırsat. Bakalım bu fırsatı kim değerlendirebilecek.

ANKARAGÜCÜ, geçen haftaki GALATASARAY maçının 60 ile 65’inci dakikaları arasında yaşanan TUFAN sonrasında, Teknik Direktörünü ve Başkanı’nı kaybetti.

Cemal AYDIN’ın istifası beklenen ve kurgulanan bir olaydı. Ama Ünal KARAMAN’ın istifası pek akılcı bir hareket olarak değerlendirilemez. Takımının son haftalarda aldığı sonuçlara bakılırsa ne demek istediğimiz anlaşılır.

BEŞİKTAŞ’ta önemli eksikler olsa da, sahada oldukça iyi 11 futbolcu vardı. BEŞİKTAŞ kendi saha ve seyirci avantajını kullanıp, rakibi baskı altında tutmaya çalışırken, ANKARAGÜCÜ GÖKHAN’ın uzaktan attığı şutlarla ve Murat ERDOĞAN’ın sağ kanat bindirmeleriyle etkili oluyordu. HOLOSKO 17. dakikada, ceza alanı içinde buluştuğu topa güzel vurdu ama, kaleci SERKAN iyi çıkardı. Dönen topa HOLOSKO tekrar vurdu. Bu sefer top direğe teğet bir şekilde dışarı çıktı. Gol 25. dakikada geldi. RÜŞTÜ’nün kullandığı serbest atış, önce yerden sekti, ardından TOLGA’nın kafasından sekti ve HOLOSKO’nun önünde kaldı. O da skoru 1-0 yapıp takımını rahatlattı. Golün ardından baskı devam etti. NOBRE 3, HOLOSKO 3, DELGADO 1 ciddi pozisyon buldu. Pozisyonlarda hedefi vuramayıp, teğet geçtiler. Bunda kaleci SERKAN’ın rolü çok fazlaydı.

İkini yarı BEŞİKTAŞ’ın mutlak 2. golü bulması gerekiyor. Her ne kadar oyunun hakimiyeti kendisinde olsa da, ara sıra etkili gelen ANKARAGÜCÜ, beraberliği her an sağlayabilir. BEŞİKTAŞlı oyuncular kaleyi sık sık yoklasalar da, MAÇIN YILDIZI SERKAN gole izin vermiyordu. 81'de GÖKHAN elinden geleni yaptı ama, direk ANKARAGÜCÜ'nün KURTULUŞUNA, BEŞİKTAŞ'ın KAOSA SÜRÜKLENMESİNE İZİN VERMEDİ.

Güzel maç oldu. BEŞİKTAŞ için İYİ SKOR. ANKARAGÜCÜ ise çok üzülmemeli. Önlerindeki maçlara bakmalılar.