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    Kriz politikası sürdürülemez

    Ekrem SAĞIR / HANNOVER
    30.09.2017 - 13:35 | Son Güncelleme:

    Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi için 15 Ekim’de yapılacak seçimlerde SPD’den aday olan Alptekin Kırcı, Türkiye ile Almanya arasında son dönemde ortaya çıkan krizlerin ‘sürdürülebilir politika’ olmadığını söyledi.

    SV Odin spor tesislerinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bazı belediye başkanları ve partililerin yanı sıra SPD federal milletvekili Kerstin Tack’ın da katılımıyla yapılan toplantıda konuşan Alptekin Kırcı, şöyle dedi:

    “Türkiye ile son dönemlerde yaşananlar sürdürülebilir politika değildir. Mutlaka eskiden olduğu gibi burada yaşayan Türk kökenliler yarınlarından endişe etmeden, huzur içinde yaşamlarını mutlu bir şekilde sürdürmeli. Bunu hep birlikte sağlamalıyız. Bu konuda Türk kökenlilerin oluşturmuş oldukları sivil toplum kuruluşlarına da görev düşmektedir.”

    Kriz politikası sürdürülemez

    15 EKİM’DEN SONRA DA DEVAM EDECEK
    Hannover SPD İl Başkanlığı’nı da yaptığını belirten Kırcı, “Yaklaşık 20 seneden beri SPD içinde değişik görevlerde bulundum. Göçmen olarak var olan sorunların çözümü için bazen siyasetçi, bazen de STK temsilcisi olarak katkı sunmaya gayret gösterdim. Sizlerin gayretli çalışmaları sayesinde 15 Ekim sonrası milletvekili olarak bu katkılarımı sürdürmeyi hedefliyorum” dedi.

    Etiketler: Alptekin Kırcı , SPD , seçim
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