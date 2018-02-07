Kritik yurtdışı uyarısı! İki cevap veriyorlar tuzağa düşürüyorlar

YURTDIŞINA çıkacak olan vatandaşlara, internet üzerinden bazı danışmanlık firmaları üzerinden vize tuzağı kurulduğu ortaya çıktı.

300 İLE 500 TL ARASINDA ÜCRET İSTİYORLAR

Resmi vize işlemi yapmakla yetkili şirketlerin ismini kullanarak, vize başvurusu için 300 ile 500 TL arası ücreti kendi hesaplarına yatırmasını talep eden danışmanlık firmaları, paralar yatırıldıktan sonra herhangi bir işlem yapmıyor.

İKİ SORUYA ÖNCEDEN HAZIRLANILMIŞ CEVAPLAR

Şüpheye düşen vatandaşlar firmayı telefonla arayıp "Vize için yetkili şirketle mi çalışıyorsunuz?" diye sorduğunda 'Evet' yanıtı veren dolandırıcılar, e-mail adresinin neden yetkili şirketin olmadığı sorulduğunda ise o e-mail'de sorun olduğunu söyleyip güven oluşturulmaya çalışıyor.

YETKİLİ ŞİRKETE GİDİLDİĞİNDE TUZAK ORTAYA ÇIKIYOR

Bu danışmanlık şirketlerine para yatıran vatandaşlar, başvurularını takip etmek için, yetkili vize şirketine gittiklerinde herhangi bir başvurunun olmadığını öğreniyor. Para yatırdıkları danışmanlık şirketlerinin gerçek yetkili vize şirketleriyle bir bağının olmadığını öğrenen vatandaşlar, dolandırıldıklarının farkına varıyor.

KAYMAKAMLIK VE BAKANLIĞA ŞİKÂYET EDİN

Bu şirketler hakkında şikayetlerin gün geçtikçe çoğaldığına dikkat çeken Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, ''Vize için danışmanlık hizmeti verdiklerini iddia eden şirketlerin mağduru olan vatandaşlarımız, ödeme yaptıkları belgeler ile birlikte şirket hakkında bilgileri de yazarak yerleşim yeri kaymakamlıklarında bulunan 'Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat ederek hakların arayabilir. Unutulmamalı ki verilmeyen bir hizmetin ücreti olamaz. Ayrıca şirket hakkında gerekli incelemelerin yapılması için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na şikâyetlerini bildirebilirler'' dedi.

İTİBAR ETMEYİN

Vize alacak vatandaşların, gidecekleri ülkelerin konsolosluklarının web sayfalarında vize için yetkili kurum/şirketleri görebildiğine de değinen Koçal, ''Ayrıca vize ücreti tüm evraklar hazır olunca vize görüşmesine gidince yatırılmaktadır, yetkili kurum ile vize görüşmesine gitmeden evrak incelemek için herhangi bir ücret yatırılmamaktadır. Bu yönde bir ücret ödenmemeli ve Danışmanlık şirketlerine itibar edilmemelidir'' diye konuştu.

GOOGLE'A PARA ÖDEYİP ÖNE ÇIKIYORLAR

Vatandaşlarımızı dolandıran bu tür danışmanlık şirketleri, Google’a ödedikleri küçük miktarlarda paralar vererek ilk sıralarda isimlerinin çıkmasını sağladıklarını söyleyen Koçal, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Vize alacaklar ilk önce Google arama motorundan arama yaparlar ise bu tür tüketiciyi istismar eden firmalar öne çıkmakta olup, bu da vize başvurusu yapacak kişilerin yanılmasına yol açmaktadır.''

CAYDIRICI CEZALAR UYGULANMALI

Bu tür tüketicileri istismar eden, onların sırtından haksız kazanç elde eden, dolandırıcıların engellenmesi için, vatandaşlarımız tarafından yapılan şikâyetlerin dikkate alınması gerektiğini belirten Koçal, etkin ve etkili denetimlerin yapılarak, caydırıcı cezalar uygulanması gerektiğini söyledi

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