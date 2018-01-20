Kritik sektörde grev kararı

Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, kararı Bursa’da işçilere açıkladı. Kavlak, “18 Ocak itibariyle grev kararımızı aldık. Yasa gereğince 6 işgünü içinde işverenin elinde olacak şekilde de tebligatlarımızı noter aracılığıyla gönderdik. Yasal olarak mümkün görünen en erken tarih olan 2 Şubat itibariyle de grev uygulama kararını aldık” dedi. Bu karar çerçevesinde, Türk Metal ‘de örgütlü 117 bin işçi, bir grev erteleme ve anlaşma olmazsa 2 Şubat’ta greve çıkacak. Karar, otomotivden, beyaz eşyaya kadar Türkiye’nin sanayi üretiminin büyük bölümünü oluşturan tesislerdeki üretimi durduracak.

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