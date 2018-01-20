Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Kritik sektörde grev kararı

Kritik sektörde grev kararı

 Hacer BOYACIOĞLU-ANKARA
20.01.2018 - 11:07 | Son Güncelleme:

Türkiye’nin ihracat şampiyonu sektörlerine üretim yapan işçiler greve çıkıyor. Türk Metal Sendikası ile MESS arasında aylardır  süren görüşmelerden sonuç alınmamasının ardından, Türk Metal greve gitme kararı aldı.

Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, kararı Bursa’da işçilere açıkladı. Kavlak, “18 Ocak itibariyle grev kararımızı aldık. Yasa gereğince 6 işgünü içinde işverenin elinde olacak şekilde de tebligatlarımızı noter aracılığıyla gönderdik.  Yasal olarak mümkün görünen en erken tarih olan 2 Şubat itibariyle de grev uygulama kararını aldık” dedi.  Bu karar çerçevesinde, Türk Metal ‘de örgütlü 117 bin işçi, bir grev erteleme ve anlaşma olmazsa 2 Şubat’ta greve çıkacak. Karar, otomotivden, beyaz eşyaya kadar Türkiye’nin sanayi üretiminin büyük bölümünü oluşturan tesislerdeki üretimi durduracak.  

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Etiketler: türk metal sendikası
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri