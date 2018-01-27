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    Kritik isimler bölgedeyken Kilis'e roketli saldırı

    DHA-İHA
    27.01.2018 - 16:32 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi. Saldırının düzenlendiği Kilis'te Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Gül ile Genelkurmay Başkanı Akar'la tüm kuvvet komutanları temaslarda bulunuyordu. Saldırı sonucu roketin isabet ettiği binadaki iki vatandaş yaralandı.

    Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis'te Tekye Mahallesi'ndeki 7 katlı bir evin çatısına düştü. Roketin patlamazken, olay yerine ihbarla çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi.

    Güvenlik görevlileri, roketin patlama ihtimaline karşı bölgedeki vatandaşları uzaklaştırıp bomba imha uzmanlarına haber verdi.

    ROKETİN DÜŞTÜĞÜ EVİ ZİYARET ETTİLER

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis Valiliği ziyareti sırasında yakın mesafede bulunan Tekye Mahallesinde çatısına roket düşen evi Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile birlikte ziyaret etti. Yoldaki kalabalığı selamlayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ile Orgeneral Akar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, düşüp patlamayan roketli saldırıda 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını söyledi.
    Orgeneral Hulusi Akar ise kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara "Bitecek, az kaldı, her şey güzel olacak" dedi.

    KRİTİK İSİMLER ORDAYDI

    Saldırının düzenlendiği Kilis'te Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la tüm kuvvet komutanları temaslarda bulunuyordu.

    Etiketler: füze , son dakika
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