Kritik Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Erdoğan ve Putin'in Soçi'deki devlet başkanlığı konutunda yapacakları bire bir görüşmenin ardından heyetlerin katılımıyla toplanmaları ve daha sonra da ortak bir basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

Rusya ve Türkiye liderlerinin bu yılki 5. yüz yüze teması olan Soçi'deki bu görüşme, Suriye'de çatışmasızlığın kalıcı hâle getirilmesi için çabaların artırıldığı bir döneme denk geliyor. Zira Putin, hem Suriye içi hem de dışından çeşitli hükümet yanlısı ve muhalif grupların katılacağı bir kongre düzenlenmesini önermişti. Rus Dışişleri yetkilileri bu kongrede Suriyeli Kürtlerin de yer alması gerektiğini söylerken, Ankara buna karşı çıkıyor. Kongre dışında Putin ve Erdoğan'ın bir çatışmasızlık bölgesinin yer aldığı İdlib ile Afrin'de işbirliğini görüşmeleri de bekleniyor. Suriye'nin, Putin ve Erdoğan'ın birinci gündem maddesi olması bekleniyor. Fakat iki liderin ortak enerji projeleri, ticari ilişkiler ve S-400 hava savunma sistemi anlaşması gibi ikili ilişkileri ilgilendiren konuları ele alması planlanıyor.

Putin ve Erdoğan'ın bu yılki görüşmelerinin sonuncusu 28 Eylül'de Ankara'da gerçekleşmişti.