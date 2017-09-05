Enflasyon yeniden çift haneye çıktı

TÜFE, Temmuz'da yüzde 0,15, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,72 armıştı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,79, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,45 olmuştu.

TÜFE AYLIK 0,52 ARTTI

TÜFE’de 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,66 artış gerçekleşti.



EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİM GRUBUNDA

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada %2,05, ev eşyasında %1,66, lokanta ve otellerde %1,03 ve konut ile çeşitli mal ve hizmetlerde %0,71 artış gerçekleşti.

GİYİM VE AYAKKABI DÜŞTÜ

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %3,09 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ağustos ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,22 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Yıllık en fazla artış %17,38 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler %11,97, sağlık %11,66, eğlence ve kültür %11,19 ve lokanta ve oteller %11,07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.







EN YÜKEK ARTIŞ BU ÜÇ İLDE OLDU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %7,99 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %12,89 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %11,08 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde gerçekleşti.

Ağustos 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden; 62 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 244 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.











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