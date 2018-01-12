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    Kritik atama kararları... Resmi Gazete'de yayınlandı

    AA
    12.01.2018 - 06:48 | Son Güncelleme:

    Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Eğitim Bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığına Maliye Bakanlığının aday gösterdiği Rıza Çelen atandı.

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Erzurum Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Cemil İlbaş, Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Nevzat Özer, Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Mustafa Yıldırım, Çankırı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Hasan Tahsin Yıldırım getirildi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çorum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Suat Atmaca, Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Önder Yurdakul, Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Öcal Özdemir, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Yavuz Torun'un ataması gerçekleştirildi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğüne, aynı kurumda Genel Müdür Yardımcısı olan Cengiz Erdem tayin edildi. MTA Genel Müdür Yardımcılığına ise Vedat Yanık'ın atanması uygun görüldü.

    Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ (TETAŞ) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdullah Tancan getirildi.

    Milli Eğitim Bakanlığı Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Yakup Yıldız atandı.

    Etiketler: Resmi Gazete
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