Kristal taşlarla cilt bakımı hakkında bilmeniz gereken 6 şey

Kristaller nasıl çalışır?

Her kristalin yaydığı bir titreşim vardır. Bu titreşim onun kendi enerjisidir. Kristal taşlar fiziksel, duygusal ve mental açıdan bir denge oluşturmanızda yarar sağlar. Bu taşların enerjisi, etraftaki enerji dengesizliğini dengede tutarak, uyum ve refah yaratır. Ancak her taşın kendine özel bir şifası olduğundan kristal taşlar da ihtiyaca göre değişir.

Peki, kristalinizin özelliğine karar verip, sizin için uygun olanı buldunuz. Şimdi ne yapacaksınız? Elbette enerjisini temizleyeceksiniz! Unutmayın, sizden önce nasıl bir enerjinin ona yüklendiğini bilmiyorsunuz. Kristalinizi tuzlu suda 12-24 saat bekletin. Ardından güneş ışığında 12 saat bırakın ve koymak istediğiniz ya da takmak istediğiniz yere yerleştirin. Artık enerjisi olumlu!

Kristal taşlar banyoda!

Kristal taşları banyonuzun etrafında barındırıp daha enerjik bir banyo keyfi sürmeyi sağlayabilirsiniz. Henüz yeni bir uygulama olmasına rağmen, içinde kristal bulunduran sabunlar yapılmaya başlandı. Bu sabunlar, vücudunuzun olumlu enerji ile dolmasına yardımcı olacaktır.

Kristal taşlar cilt bakımındaki ürünü etkiler

Cilt bakımında kristal taşlar, enerjisini aktardığı titreşimlerle ve içinde bulundurduğu minerallerle birlikte kullanılan ürünün etkisini olumlu yönde artırır.

Kristal taşların cilde etkisi

Titreyen kristal taşlar, cildi uyumlu hale getiren zayıf hücrelere doğru ilerlerler. Cildin havalanmasını sağlar, cildi yatıştırır. Örnek olarak, gül kuvarsı taşı, yatıştırır, kan dolaşımını sağlar ve kızarıklıkları önler.

Kristaller suda!

Titreşen enerjinin suda olduğunu düşünün! Kristal taşların enerjisini suda da hissetmek isteyenler, rahatlamak, cildiniz güzelleştirmek ve sağlık için bu taşları sularında da kullanıyor.

Cilt hastalıklarını da iyileştiriyorlar!

Cildinize iyi bakmazsanız, egzama, tahriş, cilt kuruluğu, mantar gibi çeşitli cilt hastalıklarıyla karşılaşabilirsiniz. Ancak kristal taşlar bu gibi cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılıyor. Örnek olarak, ametist taşı cilt hastalıklarına karşı iyi bir kristal olarak biliniyor.

Stres-cilt-kristal taşlar

Kristal taşların yaydığı titreşimler, ani duygu değişim durumlarınızda sizi dengeleyerek, pozitif hissetmenizi sağlayabilirler. Aynı zamanda sorunlarınıza çözüm olarak kullanacağınız kristal taşlar, bu düşünceleri zihninizden uzaklaştıracağı için stresi azaltır. Stresin azalması da -birçok hastalığın stresle bağlantılı olduğunu varsayarsak- sizin herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmamanız demek olabilir. Ruhen iyi hissettiğinizde bedenen de iyi hissedecek ve daha olumlanmış bir beden ile yolculuğa çıkacaksınız.