Kristal taşlarla cilt bakımı hakkında bilmeniz gereken 6 şey

Kristaller nasıl çalışır?
Her kristalin yaydığı bir titreşim vardır. Bu titreşim onun kendi enerjisidir. Kristal taşlar fiziksel, duygusal ve mental açıdan bir denge oluşturmanızda yarar sağlar. Bu taşların enerjisi, etraftaki enerji dengesizliğini dengede tutarak, uyum ve refah yaratır. Ancak her taşın kendine özel bir şifası olduğundan kristal taşlar da ihtiyaca göre değişir.
Peki, kristalinizin özelliğine karar verip, sizin için uygun olanı buldunuz. Şimdi ne yapacaksınız? Elbette enerjisini temizleyeceksiniz! Unutmayın, sizden önce nasıl bir enerjinin ona yüklendiğini bilmiyorsunuz. Kristalinizi tuzlu suda 12-24 saat bekletin. Ardından güneş ışığında 12 saat bırakın ve koymak istediğiniz ya da takmak istediğiniz yere yerleştirin. Artık enerjisi olumlu!
Kristal taşlar banyoda!
Kristal taşları banyonuzun etrafında barındırıp daha enerjik bir banyo keyfi sürmeyi sağlayabilirsiniz. Henüz yeni bir uygulama olmasına rağmen, içinde kristal bulunduran sabunlar yapılmaya başlandı. Bu sabunlar, vücudunuzun olumlu enerji ile dolmasına yardımcı olacaktır.
Kristal taşlar cilt bakımındaki ürünü etkiler
Cilt bakımında kristal taşlar, enerjisini aktardığı titreşimlerle ve içinde bulundurduğu minerallerle birlikte kullanılan ürünün etkisini olumlu yönde artırır.
Kristal taşların cilde etkisi
Titreyen kristal taşlar, cildi uyumlu hale getiren zayıf hücrelere doğru ilerlerler. Cildin havalanmasını sağlar, cildi yatıştırır. Örnek olarak, gül kuvarsı taşı, yatıştırır, kan dolaşımını sağlar ve kızarıklıkları önler.
Kristaller suda!
Titreşen enerjinin suda olduğunu düşünün! Kristal taşların enerjisini suda da hissetmek isteyenler, rahatlamak, cildiniz güzelleştirmek ve sağlık için bu taşları sularında da kullanıyor.
Cilt hastalıklarını da iyileştiriyorlar!
Cildinize iyi bakmazsanız, egzama, tahriş, cilt kuruluğu, mantar gibi çeşitli cilt hastalıklarıyla karşılaşabilirsiniz. Ancak kristal taşlar bu gibi cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılıyor. Örnek olarak, ametist taşı cilt hastalıklarına karşı iyi bir kristal olarak biliniyor.
Stres-cilt-kristal taşlar
Kristal taşların yaydığı titreşimler, ani duygu değişim durumlarınızda sizi dengeleyerek, pozitif hissetmenizi sağlayabilirler. Aynı zamanda sorunlarınıza çözüm olarak kullanacağınız kristal taşlar, bu düşünceleri zihninizden uzaklaştıracağı için stresi azaltır. Stresin azalması da -birçok hastalığın stresle bağlantılı olduğunu varsayarsak- sizin herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmamanız demek olabilir. Ruhen iyi hissettiğinizde bedenen de iyi hissedecek ve daha olumlanmış bir beden ile yolculuğa çıkacaksınız.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün