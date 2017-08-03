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Kristal Elma’ya başvuru için son 4 gün

Hürriyet Haber
03 Ağustos 2017 - 16:18Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 16:18

“İnsanlık için Yaratıcılık” temasıyla 05-06 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Kristal Elma Festivali, bu yıl pek çok yeniliğe sahne olacak. Festivale özel yaratılan karakterlerle “Yaratıcılık Bulaşıcıdır” mottosu tüm mecralarda yaygınlaştırılırken, açıkhava etkinlikleri festivale yeni bir renk ve heyecan katacak.Kristal Elma yarışması için son başvuru tarihi 7 Ağustos.

Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en önemli yaratıcılık ve pazarlama etkinliği olarak kabul edilen Kristal Elma Yaratıcılık Festivali, “İnsanlık için Yaratıcılık” temasıyla, 05-06 Ekim 2017 tarihlerinde Uniq İstanbul’da iki gün iki gece sürecek etkinliklerle reklam dünyasının yaratıcılarını bir araya getirecek.

“Yaratıcılık Bulaşıcıdır” sloganıyla düzenlenen Kristal Elma yarışması için başvurular ise 07 Ağustos 2017 tarihine kadar kabul edilecek. Kristal Elma bu yıl, getirdiği yeni düzenlemelerle de dikkat çekecek. 

Kristal Elma Festivali, iki gün boyunca her sektörden yaratıcılığın insanlığa değer kattığı örnekleri ve yaratıcı isimleri katılımcılarla buluşturacak. Yerli konuşmacı ve yabancı konuşmacılar “Yaratıcılık Bulaşıcıdır” temasına dokunan 5 farklı başlık altında; Global Trendler, Girişimcilik, İlham Verenler, Teknoloji ve Kristal Elma 2017’nin teması olan “İnsanlık için Yaratıcılık” konularında katılımcılarla deneyimlerini ve fikirlerini paylaşacak.

Kristal Elma Ödül Töreni’nde, Evrencan Gündüz yaratıcı ve katılımcı performansı ile izleyicilere ilginç bir deneyim yaşatacak. Dileyen reklam ajansı ekipleri de, kendi şarkılarını söyleyip rakiplerine meydan okuma fırsatı yakalayacak.

KRİSTAL ELMA 2017’NİN YENİLİKLERİ

“Yaratıcılar için yaratıcılık Kristal Elma’nın DNA’sında var” diyen Reklamcılar Derneği, bu yıl itibariyle Kristal Elma’nın bu karakterini; mesleğin tüm kesimlerine, özellikle de reklamverenlere katkı sağlayacak şekilde genişletecek. Markalara, markaları yönetenlere özel içerikler üretecek.

Festivalde bu yıl farklı mekan kullanımlarına da yer verilecek. Açıkhavada kurulan çim sahne müzikle dolarken, genç ruhlu markalarla genç reklamcılar buluşacak, sanal gerçeklik gözlüğüyle yeni deneyimler yaşanacak. Maceraperest reklamcılar için hazırlanan yüksek ip parkurları, Tarzan sarmaşığı, fare tüneli ve paten köprüsü de festivale heyecan getirecek. İlham verecek fikirlerle dolu kuluçka merkezi, özgür ve serbest çalışma alanları da festivalin 2017 yenilikleri arasında yer alacak.

Kristal Elma Festivali için bu yıl özel karakterler de yaratıldı. Yaratıcılığın bulaşıcı doğasına işaret eden sempatik virüsler tüm mecralarda geniş bir biçimde yer alarak festivalin tanıtımını yapacak. 

Kristal Elma’nın bir diğer yeniliği de, bu yıl ilk kez “Tasarım” ödüllerinin verilmesi olacak.  “Uygulamada Mükemmellik” kategorisinden çıkarılan ve genişletilmiş alt başlıklara sahip ayrı bir kategori haline getirilen Tasarım Ödülleri, ana törenden ayrı olarak, bir parti ortamında sahipleri ile buluşacak.

 KRİSTAL ELMA YARIŞMA TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Kristal Elma Yarışması 2017 için 16 Ağustos 2016 – 01 Ağustos 2017 tarih aralığında yayınlamış işler ile 12 ana, 159 alt kategoride başvuru yapılabilecek. Başvurular, 07 Ağustos 2017 tarihine kadar kabul edilecek. 17 Ağustos – 24 Ağustos tarihleri arasında askıya çıkarılan başvurular, sistemdeki tüm kişiler tarafından izlenecek ve gelen şikayetler/itirazlar toplanacak.

06 – 27 Eylül arasında toplanacak Seçici Kurul oturumlarında, başvurular arasından ödüle layık bulunan çalışmalar seçilecek.

Ödüller, 05-06 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenecek Kristal Elma Yaratıcılık Festivali’nde düzenlenecek ve iki gece sürecek törenle sahiplerine verilecek. 

Etiketler: Kristal Elma , başvuru , Yaratıcılık
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