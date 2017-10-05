Kristal Elma Festivali başladı

Reklamcılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nil Bağcıoğlu, "Bilimden sanata, iş dünyasından akademik dünyaya, her alanda yaratıcılığa ihtiyacımız var." dedi.



Bağcıoğlu, Reklamcılar Derneği tarafından "İnsanlık için Yaratıcılık" ve "Yaratıcılık Bulaşıcıdır" temalarıyla düzenlenen Kristal Elma Festivali'nin basın toplantısındaki konuşmasında, festivalin 90’ı aşkın yerli ve yabancı konuşmacısı, 15 atölye çalışmasının yanı sıra belgesel ve filmlerden oluşan seçkisiyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı hedeflediğini söyledi.

Festivalin marka, medya, reklam ve tüm yaratıcı endüstri mensuplarını buluşturduğunu belirten Bağcıoğlu, “Festivalde alanında uzman birçok konuşmacı, 15 atölye çalışması, 6 ayrı film ile 32 saatlik sinema gösterimi, 3 ayrı ödül töreni ve 32 saat canlı müzik gibi birçok etkinlik yer alacak. Albert Einstein’ın dediği gibi, 'Yaratıcılık bulaşıcıdır'. Biz de bu yıl festivali 'İnsanlık için Yaratıcılık' ve 'Yaratıcılık Bulaşıcıdır' temalarıyla gerçekleştiriyoruz. Bilimden sanata, iş dünyasından akademik dünyaya her alanda yaratıcılığa ihtiyacımız var. Yaratıcılık yaşamı güzelleştirir, anlam katar, ilham verir." diye konuştu.

Kristal Elma'nın meselesi olan bir festival olmasını istediklerini aktaran Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl sektörden herkesin ilham aldığı, diğer festivallere benzemeyen bir festival olsun istedik. Çevre, eğitim, göçmenler veya dezavantajlı grupları kapsayan bir içerik oluşturduk. Sektörümüzde çalışanların da dünyayı daha yaşanası bir yer yapmak için, bir meseleleri olmasını arzu ediyoruz. Çalışanlarımıza ve meslektaşlarımıza 'meselenizi bulun', 'Gidin STK’ları tanıyın, meselenizi sorgulayın, onlara el verin' diyoruz."



"BİR STK'NIN BİR MARKA YARATMASI CİDDİ BİR BAŞARIDIR"

Nil Bağcıoğlu, sponsorlar dışında festival ekibinin 98 kişi olduğunu da belirterek, dev ve inançlı bir aile olarak, sektörün değerli markası Kristal Elma’ya hizmet etme bilinci içinde olduklarını ifade etti.Festivali’nin 5. yılını, yarışmanın da 29. yılını kutladıklarını bildiren Bağcıoğlu, "Bir STK'nın bunca yıl etkinlik yapması ve bir marka yaratması ciddi bir başarıdır. Emek vermiş, gelmiş geçmiş tüm yönetimlere profesyonellere, sponsorlara yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.



BOLLYWOOD OYUNCUSU AAMİR KHAN DA FESTİVALDE

Festivalde farklı sektörlerden, iş kollarından yerli ve yabancı konuşmacılar "İnsanlık için Yaratıcılık" teması çerçevesinde katılımcılarla deneyimlerini ve vizyonlarını paylaşacak.

Dünyanın en etkili 100 ismi arasında yer alan Bollywood oyuncusu Aamir Khan, mültecilere kendi tasarladığı çadıra dönüşen ceketleri bağışlayan moda tasarımcısı Angela Luna ile çatışmaların sona erdirilmesinde kadınların ve kız çocuklarının eğitiminin kilit rol üstlendiğini savunan İtalyan gazeteci Rula Jebrael de festivalde konuşmacı olarak yer alıyor.

Ayrıca katılımcılar "Kara Atlas" belgeselini, Cate Blanchett'in 13 ayrı karakteri canlandırdığı "Manifesto" filmini, mülteci kampında ögretmen olarak görevlendirilen 17 yasındaki bir genç kızın derin iç çatısmalarını aktaran "Miral"i, farklı mahallelerden yedi kedi karakterinin hikayesinin anlatıldığı ve ABD'de en çok izlenen Türk filmi olan "Kedi"yi izleme fırsatı bulacak.

Muhabir : Ali AtarYayınlayan : Harun Bahçivan



