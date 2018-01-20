Kriptoparalarda yeniden yükseliş

Toplam 1460 kripto paranın oluşturduğu kripto para piyasasındaki genel yükselişin etkisiyle piyasa hacmi düne göre 34 milyar dolarlık artışla 610 milyar dolar olarak hesaplanırken, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin yüzde 8.59 yükselerek 12 bin 589 dolardan işlem gördü.

Bitcoin ayrıca, kripto para piyasasının yüzde 34.7sini oluştururken, piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 37.4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 8.59, Ethereum yüzde 6.73, Bitcoin Cash yüzde 4.69 ve Cardano yüzde 8.25 yükselirken, Ripple yüzde 2.33 düştü