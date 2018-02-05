Kripto paraların piyasa hacmi 400 milyar doların altına geriledi

Toplam 1,513 kripto para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi 58 milyar dolara karşılık gelen yüzde 14.6lık düşüşle 396 miilyar 303ÿmilyon dolara gerilerken, piyasanın en yüksek hacimli ilk beş sanal para biriminde de değer kayıpları yaşandı.

Kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 satte yüzde 10.42ÿdüşerek 8 bin 283 dolara kadar geriledi. Bitcoin piyasanın yüzde 35.2sini oluştururken, piyasanın işlem hacmi son 24 saatte 22 milyar 484ÿmilyon dolar olarak gerçekleşti.

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 11.58, Bitcoin Cash yüzde 11.30, Ripple yüzde 12.85ÿve Cardano yüzde 18.90 düştü