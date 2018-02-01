Kripto paralarda tarihin en kötü ayı

Başta Bitcoin olmak üzere geçtiğimiz yıl dijital paralarda yaşanan çılgın yükseliş yerini düşüşe bıraktı. Aralık ayında 20 bin dolar sınırına kadar çıktıktan sonra yılı 14 bin 700 dolar seviyesinden tamamlayan Bitcoin 10 bin dolara geriledi.

Dün 10 binin de altını gören Bitcoin bugün 10 bin 100 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Dijital paraların genelinde Ocak ayında büyük bir düşüş yaşanırken, bu paraların 200 milyar dolarlık piyasa değerinin 44 milyar doları buharlaştı.

Aylık bazda bakıldığında 44 milyar dolarlık kayıp dijital para tarihinin açık ara en büyük kaybı oldu.

Dijital paraların piyasa değerindeki diğer büyük kayıplar 6.4 milyar dolarla Eylül 2017 ve 4.4 milyar dolarla Ocak 2014'te yaşanmıştı.

Bitcoin'de yaşanan düşüşte bazı ülkelerin kripto paralara yönelik düzenleme yapacağı haberlerinin yanı sıra bazı bitcoin borsalarındaki hırsızlıklar ve aşırı yükselen fiyatlar nedeniyle yatırımcıların piyasaya biraz mesafeli durması etkili oldu.