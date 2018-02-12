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Kripto para piyasası yükselişte

Hürriyet Haber
12.02.2018 - 10:10 | Son Güncelleme:

Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde getirilen düzenleme ve kısıtlama haberlerine bağlı olarak piyasalarda yaşanan dalgalanmaların etkisini azaltırken kripto para birimlerinde genel artış görüldü.

Toplam bin 526 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın hacmi, yeniden 400 milyar doları aşarak 415.8 milyar dolara çıkarken, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi, piyasanın yüzde 34.4ünü oluşturan Bitcoin, yüzde 4.89 artışla 8,474 bin dolardan işlem gördü.

Kripto para piyasasındaki 24 saatlik işlem hacmi ise 18.6 milyar dolar olarak hesaplandı.

 Kripto para piyasasının en yüksek hacimli beş birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Bitcoin yüzde 4.89, Ethereum yüzde 4.96, Ripple yüzde 10, Bitcoin Cash yüzde 2.98 ve Cardano yüzde 2.56 yükseldi.

Etiketler: para yükselişi , Bitcoin
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