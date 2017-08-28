'Kripto' ilişki MASAK raporunda

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin en önemli isimlerinden biri de, o dönem Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkan Yardımcılığı yapan Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş oldu. Darbeyi planladığı iddia edilen Yurtta Sulh Konseyi üyelerinden Adil Öksüz'le Ankara'daki villada darbe toplantılarına katıldığı öne sürülen Gökhan Şahin Sönmezateş'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz gecesi saldırı düzenleyen suikast timini oluşturduğu, başında yer alıp bizzat yönettiği iddia edildi. Tutuklanan Sönmezateş, FETÖ üyeliği suçlamalarını reddedip örgüte ağır sözlerle yüklendi. Darbe girişimine katıldığını kabul eden Sönmezateş, FETÖ üyeliği suçlaması için, "Ben FETÖ'cü değilim. Bu elbise benim üzerimde durmaz. Gülenci değilim. Ben hiçbir tarikata üye değilim. Hiçbir imamın, hiçbir hocanın, kimsenin önünde diz çökmedim, el öpmedim. Karakterime uygun değil" dedi.



13 TEMMUZ’DA 1.7 MİLYON TL

Ancak darbeci askerlerin para ilişkilerini soruşturan MASAK raporunda Sönmezateş'in, Fetullah Gülen'in en önemli avukatlarından olan ve halen yurtdışında firarda bulunan Nurullah Albayrak'la para ilişkisi deşifre edildi. Çok sayıda gayrimenkulu bulunduğu tespit edilen Sönmezateş'in, avukat Nurullah Albayrak'a 5 bin lira EFT yaptığı kaydedildi. Sönmezateş'in, Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkan Yardımcısı olduğu döneme ait para ilişkileri de açığa çıktı. Buna göre Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamlardan Kemal Batmaz'ın da çalıştığı FETÖ şirketlerinden Milsoft Yazılım Teknolojileri Şirketi'ne Nisan 2014 ile Temmuz 2016 tarihleri arasında toplam 7 milyon 62 bin 851 TL'lik para akışı oldu. Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminden iki gün önce yine aynı şirkete 1 milyon 712 bin 109 TL para aktardığı tespit edildi.



Gökhan Şahin Sönmezateş döneminde Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’ndan, FETÖ şirketlerinden Atesin Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye, 2015 ile 2016 yıllarında toplam 6 milyon 363 bin 92 lira para akışı oldu. Aynı şirkete darbe girişiminden bir ay önce 15 Haziran 2016 tarihinde 2 milyon 16 bin lira aktarıldı. Bir başka FETÖ şirketi Süpercom Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketi'ne de 1 milyon 551 bin lira gönderildi. Bu şirketin ortaklarından Çetin Tekdemir'in, FETÖ'ye bağlı TUSKON yöneticisi olduğu saptandı.