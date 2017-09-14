Kreuzberg’te 18 aday yarışıyor

TAM adı Friedrichshain-Kreuzberg olan seçim bölgesinde, bağımsızlarla birlikte 18 aday Federal Meclis'e girebilmek için mücadele ediyor. Adaylar arasında 3’ü Türkiye kökenli.

Berlin Eyalet Meclis'inde 2005 yılından beri milletvekilliği yapan Canan Bayram Yeşiller'den aday oldu. 2013 yılında parti listesinden Federal Meclis'e girmeyi başaran Cansel Kızıltepe, yine SPD adayı. 'Die Partei' ise Almanya'nın tanınmış komedyenlerinden Serdar Somuncu'yu bu bölgeden milletvekili adayı gösterdi.

BÖLGEDE YEŞİLLER GÜÇLÜ

226 bin 239 kayıtlı seçmenin bulunduğu bölgenin en güçlü partisi Yeşiller. İlçe Belediye Başkanlığını da elinde tutan Yeşiller, 2002 yılından beri bu bölgenin direk milletvekilliğini kazanıyor. Son seçimde Yeşillerli aday yüzde 39 oranında oy alırken, ikinci en yüksek oyu alan SPD'li aday ise yüzde 18'de kaldı. Bu nedenle Yeşillerli Bayram’ın seçilme şansı yüksek.

‘MAHALLEDEN BİRİ’

Kreuzberg doğumlu Cansel Kızıltepe de iddialı bir aday. Kreuzberg'de doğup, burada büyümesi ve eğitimini de bu ilçede tamamlaması Kızıltepe'nin şansını artırıyor. 'Mahalleden biri' sloganıyla seçmenden oy isteyen Kızıltepe, SPD'nin eyalet listesini de üçüncü sırasında yer alıyor. Kızıltepe, tercihli oylarla meclise giremezse bile listedeki yeri itibariyle bu dönem de milletvekili seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

İKİSİNİ DE ZORLAYABİLİR

Bayram ve Kızıltepe'yi zorlayacak aday ise Sol Partili Pascal Meiser. Bölgede Türkiye kökenliler dışında Yunan ve Polonya kökenli adaylar da var. Sol ağırlıklı seçmenin yaşadığı ilçede Türkiye kökenli seçmenlerin vereceği oy seçim sonucunda önemli etkisi olacak.

Son genel seçimin yapıldığı 2013’te Yeşillerli Hans Christian Ströbele tercihli oylarla milletvekili seçilmişti. Yeşillerli aday oyların yüzde 39'unu almıştı.