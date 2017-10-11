‘Kreş varsa geri döneriz’

Bunlar arasında çalışan sadece 8.9 milyon kadının ise yüzde 40’ı evlendiklerinde veya çocukları olduğunda işi bırakıyorlar. İşte bu çarpıcı veri Danone Türkiye ve Kadın Girişimcileri Derneği’ni (KAGİDER) harekete geçirdi. Kadınların özellikle anne olan kadınların işe geri dönmelerini sağlamak için neler yapılması gerektiğini araştırdı. Öncelikle Ipsos işbirliğiyle 583 kadın, çocuk ve eş ile görüşüldü. İşten ayrılan kadınların yüzde 60’ının işe geri dönmek istediği, yüzde 44’ünün ise işi bıraktığı için pişman olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, araştırma sonucunda kadınların işe geri dönmeleri için çok basit iki adımın atılmasının da yeterli olduğu görüldü. İşi bırakmış kadınların yüzde 66’sı anlayışlı bir yöneticisi, yüzde 59’u ise işveren kreş imkanı sağlasa işe hemen geri dönmek istediklerini vurguladı.

ANNEM İYİ Kİ ÇALIŞIYOR

Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu ve KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, bu araştırma sonuçlarını ‘İyi ki annem çalışıyor’ kampanyası ile buluşturdu. Ipsos işbirliğiyle yapılan araştırma 4 büyük ilde 583 kişiyle görüşülerek tamamlandı. Çoklu cevaplar alınan araştırmaya göre, işi bırakan kadınların yüzde 60’ı hem işi çok özlüyor hem de çalışmasa da kendine istediği gibi zaman ayıramadığını düşünüyor. Ayrıca, yüzde 58’i işi bıraktıktan sonra sosyal çevresini kaybettiği fikrinde. Yine yüzde 58’inin sorunu çocuğuna istediği gibi zaman ayıramamak. Çalışmadıkları için kişisel harcamalarını yaparken çekinen kadınların oranı da yüzde 49. Yüzde 47’si ise para kazanmadığı için çocuklarının masraflarını daha zor karşılıyor. Ve en çarpıcısı ise yüzde 40’ı maaşı kreşi ve bakıcıyı karşılayamadığı için işten ayrıldı.

ANLAYIŞLI YÖNETİCİ

Oktar, Türkiye’de kadınlar ve erkekler istihdama eşit katılım gösterseydi milli gelirimizin yüzde 30 daha fazla olacağını vurgulayarak, “İşten ayrılan kadınların yüzde 49’u hamileyken işi bırakıyor. Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle işten ayrılan kadınlar uygun koşulların sağlanması durumunda işe dönme konusunda istekli. Kreş imkanı sağlansa işe hemen geri dönerdim diyen kadınların oranı ise yüzde 59. Bu sonuçlar gösteriyor ki kadınların istihdama katılması kadar iş gücü içinde tutulması da önemli. Yapılması gerekenler belli; işyerinde kreşe, esnek zamanlı çalışma imkanına ve en önemlisi anlayışlı ve destekleyen yöneticilere ihtiyacımız var” dedi.

ANNE VE BABA HEMFİKİR

GAMZE Çuhadaroğlu, araştırmadan çıkan en önemli sonucun kadının çalışmasının çocuk üzerindeki olumlu etkileri konusunda annelerin ve babaların hemfikir olması olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Araştırmamıza göre işe dönmüş annelerin yüzde 93’ü, eşleri işe dönmüş babaların ise yüzde 87’si; çalışan annenin çocuklarına kişisel ve sosyal gelişimleri için daha fazla imkan sunduğu görüşünü benimsiyor. Çocuk sahibi olduktan sonra işini bırakan ve henüz işe dönmeyen annelerin yüzde 79’u ve eşi işe henüz geri dönmemiş babaların yüzde 77’si ise, annenin çalışmasının çocuklarda kadın-erkek eşitliği algısının gelişmesi için önemli olduğu düşüncesine katılıyor.”

KREŞE 600 TL AYIRABİLİYOR

ARAŞTIRMAYA göre işten ayrılan annelerin yüzde 73’ü çocuklarına kendilerinin bakmak istediklerini belirtiyor. Çeşitli faktörlerin yanı sıra uygun ve güvenilir çocuk bakım alternatiflerinin olmaması da bu tercihi tetikliyor. İşe dönmüş annelerin yüzde 54’ü çalışmadıkları dönemde maddi imkanları yeterli olsa kreş veya bakıcı alternatiflerini değerlendirecek olduklarını söylüyor. Anne ve babaların kreş hizmetine aylık ayırabilecekleri bütçe ise ortalama 600 TL.