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    Kremlin'den kritik Türkiye açıklaması

    Hürriyet Haber
    11.01.2018 - 13:52 | Son Güncelleme:

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un, İdlib'deki gelişmeler sebebiyle Türk Dışişleri'ne çağrılmasıyla ilgili bir soru karşısında, Suriye'de siyasal çözüm arayışlarının, 'tarafların çeşitli düzeylerde sıkı temas halinde olmasını' gerektirdiğini söyledi.

    Peskov'a, Suriye ordusunun, gerilimi azaltma bölgelerinden birinin bulunduğu İdlib'de ilerlemesi nedeniyle Rus Büyükelçi Yerhov'un Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış olmasının, ilişkilerin kötüleşmesine sebep olmasından endişelenip endişelenmediği sorusu yöneltildi.

    'YAKIN DİYALOG DEVAM EDECEK'

    Peskov bu soruya Sputnik'in aktardığına göre şu yanıtı verdi: "Gerilimi azaltma bölgeleri hakkındaki anlaşmaların gerçekleştirilme süreci ve Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin hazırlıkları da dahil olmak üzere siyasal çözüm sürecine girilmesi, çeşitli düzeylerde sürekli olarak temas halinde olunmasını gerektiriyor. Bu, uzman düzeyindeki ve üst düzeydeki temaslar gibi başka düzeylerdeki temaslar için de geçerli. Bu temaslar gerçekleşiyor. Şüphesiz bu yakın diyalog devam edecek."

     

     

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    Etiketler: son dakika , rusya , haberler
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