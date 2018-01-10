Kremlin'den kritik 'Soçi zirvesi' açıklaması

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29-30 Ocak'ta Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılacakların belirlenmesi için istişarelerin uzman seviyesinde yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Sürecin üç garantör ülkesi Türkiye, İran ve Rusya’nın, duruşlarını birbirlerine daha uyumlu hale getirmeleri gerektiğini savunan Peskov, "Halihazırda Rus, Türk ve İranlı liderler arasında Suriye Ulusal Diyalog Kongresi öncesinde bir zirve planlanmıyor. Ancak bildiğiniz gibi böyle bir zirveye ihtiyaç duyulması halinde gerekli düzenlemeler hızlıca yapılabilir." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne yaklaşık bin 700 kişinin katılacağını açıklamıştı.

Türkiye, İran ve Rusya tarafından geçen haftalarda yapılan ortak açıklamada, Beşşar Esed rejimi ve muhalifler arasında gerçekleştirilmesi öngörülen kongreye destek verilmişti.