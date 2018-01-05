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Kredili mevduat hesabı nedir?

Hürriyet Haber
05.01.2018 - 11:21 | Son Güncelleme:

Dönem dönem acil nakit ihtiyaçlarının karşılanmasında bankaların sunduğu hizmetlerden biri de Kredili Mevduat Hesabı… Aslında bir nevi kredi olarak da tanımlanan bu hesap türünde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Faiz oranının bilinmesi gibi…

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredili mevduat hesabı ile ilgili detaylar anlatılıyor.

Bankaların bireysel ya da kurumsal kullanıcılara sunduğu bir tür hesap hizmeti olan kredili mevduat hesapları, “avans hesap, ek hesap, artı para” gibi isimlendirmelerle yapılan bir uygulamadır. Bireysel ya da kurumsal müşterilere, bir genel kredi sözleşmesi çerçevesinde sunulan bu ek hesap hizmeti için müşterinin bir mevduat hesabı olması gerekiyor.

Hesabınızda para olmadığında kredili mevduat hesabınız üzerinden bankanın belirlediği limite kadar para çekebilirsiniz.  Çektiğiniz bu tutar faiziyle geri ödenmek koşuluyla hesabınıza tanımlanır.

KREDİLİ MEVDUAT HESABINA NASIL BAŞVURULUR?

Kredili mevduat hesabına, vadesiz hesap sahibi olduğunuz herhangi bir banka şubesinden başvurabilirsiniz. Ancak bu hesaptan avans çekmeden önce bankanın şartlarını ve çekeceğiniz avansın faiz oranını öğrenmenizde fayda var.

Etiketler: kredi kartı
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