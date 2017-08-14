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'Kredilerin yapılandırılması olumlu bir karar'

Hürriyet Haber
14 Ağustos 2017 - 16:04Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 16:04

Esnafın kooperatifler araçılığı ile kullandığı kredilerin yeniden yapılandırılacak olmasını son derece olumlyu bulduğunu ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf vce sanatkarımız adına Gümrük ve Ticaret Bakanımız sayın Bülent Tüfençi’ye teşekkür ediyoruz. Yapılandırma, sadece kooperatif borçları ile sınırlı kalmamalı esnafın bankalara olan tüm kredi ve kredi kartı borçları da yeniden yapılandırılmalıdır” dedi.

“786 MİLYON LİRA YAPILANDIRILACAK”
Esnafın borçunun yayıpdırılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne borçlu olan esnafın ana para tutarı 786 milyonTL. Bu tutar yeniden yapılandırılacak. Ayrıca bu borça istinaden tahakkuk etmiş olan 204 milyon lira tutarındaki geçikme faizi de silinecek” diye konuştu.

“EKONOMİ YENİDEN CANLANIR”
Palandöken, ayrnıca, “Esnafın diğer bankalara da ödeyemediği kredi ve kredi kartı borçları var. Bu borçlarda en kısa sürede yeniden yapılandırılmalı. Daha önce 2010 yılındaki küresel ekonomik kriz nedeniyle esnafın birçok bankaya olan kredi ve kredi kartı borçları yeniden yapılandırılmıştı. Bu da o dönemde ekonominin yeniden büyümesine ve canlanmasına büyük katkı sağlamıştı. Aynı uygulama bugünde yapılırsa ekonominin canlanmasına etkisi çok büyük olur” şeklinde konuştu.

 

Etiketler: TESK Genel Başkanı , Bendevi Palandöken , Banka borçları
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