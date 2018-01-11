Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>"Kredi ve desteklerde esnaf ayrımı yapılmamalı"

"Kredi ve desteklerde esnaf ayrımı yapılmamalı"

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 16:13 | Son Güncelleme:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kahveciler, kıraathaneciler, çay ocağı ve internet kafe işletmecileri, KOSGEB kredilerinden faydalanamıyor. Esnaf ayrımı yapılmasını kesinlikle istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, faizsiz kredi ve desteklerden tüm esnafın faydalanmasının önünün açılmasını istedi.

KOSGEB'in sıfır faizli kredi ve desteklerine erişimde bazı esnafın sıkıntı yaşadığını belirten Palandöken, "Kahvehaneci, kıraathaneci, çay ocağı işletmecisi ve internet kafe işletmecisi olan esnafımıza bu krediler kullandırılmıyor. Esnaf arasında ayrım yapılmamalı. Bu desteklerden yararlanabilen mesleklerde kapsam genişletilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, kredi desteklerinin sıklaştırılmasını ve bu desteklerden yararlanacak esnaf sayısının artırılmasını istedi. Palandöken, "KOSGEB kredi faiz desteğinden faydalanan 460 bin 167 KOBİ'nin 191 bin 826'sı esnaf ve sanatkar. Ekonominin can damarı olan ve en çok desteğe ihtiyacı olan esnaftır. Aynı zamanda verilen kredi destekleri bütçe artırılarak daha sık yapılmalı." ifadesini kullandı.

Etiketler: Bendevi Palandöken , KOBİ
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri