"Kredi ve desteklerde esnaf ayrımı yapılmamalı"

Palandöken, yazılı açıklamasında, faizsiz kredi ve desteklerden tüm esnafın faydalanmasının önünün açılmasını istedi.

KOSGEB'in sıfır faizli kredi ve desteklerine erişimde bazı esnafın sıkıntı yaşadığını belirten Palandöken, "Kahvehaneci, kıraathaneci, çay ocağı işletmecisi ve internet kafe işletmecisi olan esnafımıza bu krediler kullandırılmıyor. Esnaf arasında ayrım yapılmamalı. Bu desteklerden yararlanabilen mesleklerde kapsam genişletilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, kredi desteklerinin sıklaştırılmasını ve bu desteklerden yararlanacak esnaf sayısının artırılmasını istedi. Palandöken, "KOSGEB kredi faiz desteğinden faydalanan 460 bin 167 KOBİ'nin 191 bin 826'sı esnaf ve sanatkar. Ekonominin can damarı olan ve en çok desteğe ihtiyacı olan esnaftır. Aynı zamanda verilen kredi destekleri bütçe artırılarak daha sık yapılmalı." ifadesini kullandı.



