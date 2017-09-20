Peki kredi notu sıfırsa ne yapmalı? Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi notu sıfır olanların nasıl kredi notu oluşturabileceği anlatılıyor.

KREDİ NOTU NEDİR?

Kredi puanı KKB yani Kredi Kayıt Bürosu tarafından oluşturulan bir puandır. Kredi puanı oluşurken sizin bankalarla olan tüm ilişkiniz incelenir ve notunuz buna göre şekillenir. Önceki borçlarınız, ödeme alışkanlıklarınız, fatura ödemeleriniz, kullandığınız kredi kartları vb. kredi notunuzun yükselmesini ya da düşmesini etkileyen en önemli unsurlar.

KREDİ NOTU SIFIRSA…

Kredi notunun düşük olması kredi onayı alamamanın sebeplerinden biri. Sebeplerden bir diğeri ise kredi notunun henüz oluşmamış olması. Bu durumda kredi notunuz sıfırdır.

Kredi notunun oluşmadığı durumlar şunlardır:

• Başvuru yaptığınız güne kadar bankalarla herhangi bir iş yapmadıysanız,

• Hiç kredi kartı kullanmadıysanız,

• Hiç kredi çekmediyseniz.Böyle bir durumda konut kredisi, taşıt kredisi ya da ihtiyaç kredisi gibi kredi ürünlerinden birinden faydalanmak istediğinizde bankalar sizin ödeme alışkanlıklarınızı bilmediğinden ve bir öngörüde bulunmadıklarından kredi vermeye yanaşmaz.

KREDİ NOTU SIFIRSA NE YAPMALI?

Kredi notunuz sıfırsa ve kredi çekmek istiyorsanız öncelikle kredi notunuzun oluşmasını sağlamak için düşük limitli bir kredi kartı edinebilirsiniz. Düşük limitli kredi kartınızla harcama yaptığınızda ve her ay borcunuzu tamamen ödediğinizde kredi notunuz oluşmaya başlar. Borçlarınızı aksatmadan ödemeniz ve kredi limitinizin yarısından daha azını kullanmanız halinde yüksek bir kredi notu elde edebilirsiniz.

Kredi notunuz sıfırken düşük limitli kredi kartını maaş bankanızdan talep edebilirsiniz.Kredi notu oluşturmak için kullanabileceğiniz bir diğer yöntem mevduat hesabı. Herhangi bir bankadan maaş hesabı açtırarak tüm harcamalarınızı bu hesaptaki paradan yapın. Bu hesaba düzenli para giriş çıkışı sağlayarak kredi notunuzun oluşmasını sağlayabilirsiniz.