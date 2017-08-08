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Kredi notu kaç olmalı?

Hürriyet Haber
08 Ağustos 2017 - 09:51Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 09:52

Acil nakit ihtiyacını karşılamanın en temel yollarından biri bankaların tüketicileri sunduğu kredi imkanları. Ancak bankalar her kredi başvurusuna olumlu dönüş yapmıyor. Kredi başvurusu yapan tüketicilerden istediği bazı kriterler var. Bu kriterlerin en başında da ‘kredi notu’ geliyor…

Acil nakit ihtiyacını karşılamanın en temel yollarından biri bankaların tüketicileri sunduğu kredi imkanları. Ancak bankalar her kredi başvurusuna olumlu dönüş yapmıyor. Kredi başvurusu yapan tüketicilerden istediği bazı kriterler var. Bu kriterlerin en başında da ‘kredi notu’ geliyor…

Peki temel olarak nedir kredi notu? Bir bankanın kredi talebine olumlu dönüş yapması için kredi notunun hangi seviyede olması lazım? Bankalar hangi aralıkta bulunanların kredi talebine olumlu dönüş yapıyor?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bir makalede bu ve buna benzer soruların cevapları arandı…

KREDİ NOTU NEDİR?

Kredi notu, en basit tanımıyla sizin kredi geçmişinizdir. Geçmiş yıllarda yaptığınız kredi ve kredi kartı ödemeleri, fatura ödemeleri, kredi ya da kredi kartı borcundan dolayı yaşadığınız yasal takipler belli bir sisteme göre hesaplanarak sizin notunuzu oluşturur. Bankaya kredi başvurusu yaptığınızda banka sizin kredi puanınızı inceleyerek kararını ona göre verir.

KREDİ NOTU KAÇ OLMALI?

Kredi puanı 0 ile 1900 arasında değişen bir değerdir. Kredi notunuzun yüksek olması kredi alma ihtimalinizi de arttırır. 0 olması ise bankalar için belirsizlik anlamına gelir, sizinle ilgili herhangi bir fikir edinemezler bunun için kredi alamazsınız.

Kredi ya da kredi kartı vermek için bankanın belirlediği alt sınır bankadan bankaya, almak istediğiniz tutara ve gelir durumunuza göre değişse bile Findeks kredi notu aralıklarının anlamı şöyle:

Kredi notu kaç olmalı

Kredi skoru 1500 ile 1900 arasında olanlar kolaylıkla kredi alabilir. KKB puanı 0 ile 1099 arasında olanların kredi alma ihtimali ise neredeyse yoktur ancak yine de bu durum tamamen bankanın inisiyatifinde. Bankaların en tereddütte kaldığı grup az riskli gruptur yani 1100-1499 arası. Kredi notu sizin ödeme düzeniniz ile ilgili detaylı bilgiler içerdiği için banka az riskli grupa dahil bireylerin başvurusunu incelerken kararsız kalabiliyor.

Kredi notunuz kaç olursa olsun unutmayın ki kredi notunuz en yüksek seviyede bile olsa banka kredi vermeyebilir. Kredi vermek tamamen bankanın inisiyatifindedir ve kredi notunuzun dışında gelir durumunuz ile sigortalılık süreniz de banka tarafından incelenerek değerlendirmeye dahil edilir.

Etiketler: kredi notu , kredi , Kredi skoru
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