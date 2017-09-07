Kredi kartlarında limit nasıl belirlenir?

Kredi kartı kullanıcılarının sıkça yaşadığı sorunlardan biri kredi kartı limiti. Hangikredi.com’un hazırladığı yazıda kredi kartı limitilerinin nasıl belirlendiği anlatılıyor.

LİMİT, GELİRE GÖRE BELİRLENİYOR

Kredi kartı limiti, kredi kartı başvurusu sırasında kart sahibinin verdiği bilgiler ışığında bankanın belirlediği kullanım limitidir. Bu limit, sizin gelir durumunuz ve kredi notunuza göre belirlenir. Bankanın sizin için belirlediği limit aynı bankadan iki kart sahibi olsanız da değişmez. İki kartın toplam limit tutarı yine bankanın belirlediği sınırda olur.

Kredi kartı limitini belirlerken banka öncelikle sizin gelir durumunuza bakar. Limitiniz gelirinizle orantılı olacak bir şekilde belirlenir. Bunun yanı sıra sizin önceki kredi ve kredi kartı ödeme düzeniniz de banka için çok önemlidir. Banka, önceki ödeme düzeninize ve borçlarınıza bakarak sizin kredi kartı borcunuzu ödeyip ödeyemeyeceğinize dair fikir edinmiş olur.

KREDİ KARTI LİMİTİ NASIL YÜKSELTİLİR?

Kredi kartınızı aldığınızda banka sizin için bir limit belirlemiş olsa da dilerseniz bu limiti düşürebilir ya da yükseltebilirsiniz. Limiti düşürmek için bankadan talepte bulunmanız yeterlidir. Limitinizi yükseltmek istediğinizde ise bankaya yeniden gelir beyanınızla birlikte limit arttırma talebinde bulunmanız gerekir. Bu talebiniz sonrasında banka, gelir durumunuzu ve ödeme düzeninizi yeniden inceleyerek size geri dönüşte bulunacaktır.