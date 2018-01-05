Kredi kartım kayboldu!

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi kartınızı kaybettiğinizde yapmanız gerekenler anlatılıyor...

Kredi kartı kaybolması ya da çalınması sıkça rastlanan durumlardan. Kayıp/çalıntı sonrası yapılan harcamalardan sorumlu tutulmamak için, kaybolduğunu fark ettiğiniz anda derhal bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak kartınız için kayıp/çalıntı bildiriminde bulunun. Pek çok banka kayıp/çalıntı bildirimi öncesindeki 24 saatte yapılan alışverişler için kullanıcıyı sorumlu tutmasa da bu durumun bankanın inisiyatifinde olduğunu unutmayın.

Kredi kartınız çalındığında yapabileceğiniz şeyler şunlardır:

Kredi kartını iptal ettirmek,

En yakın karakola ihbarda bulunmak,

Çalınan karttan harcama yapılmışsa harcama itirazında bulunmak.

KREDİ KARTI İPTALİ

Kredi kartınızı kaybettiğinizi düşünseniz bile bir yerlerden çıkmasını beklemeden, çalınma ihtimaline karşılık kayıp/çalıntı bildiriminde bulunmanızda ve kredi kartı iptali yaptırmanızda fayda var.

Kredi kartı kayıp/çalıntı durumlarında bankanız risk almak istemediğinden doğrudan kredi kartı iptali yapar çünkü çalınmış kartla yapılan alışverişlerde bankanın da sorumluluğu var. Bankanız, isteğiniz doğrultusunda yeni bir kart numarası ile kartınızı yenileyebilir.

Bankanıza ulaşarak kartınızı iptal ettirdikten sonra yapmanız gereken ikinci önemli şey en yakın karakola giderek tutanak tutturmak. Olayın gerçekleştiğini düşündüğünüz yere en yakın olan karakola gitmenizde fayda var.

KREDİ KARTI HARCAMA İTİRAZI

Kaybolan kartınızdan harcama yapıldığı tespit edilirse kredi kartı harcama itirazında bulunabilirsiniz. Bunun için bankanız size harcama itiraz formu gönderecektir. Bu formu doldurduktan sonra polis tutanağı ya da savcılık suç duyurusunun bir kopyası ile bankaya itiraz başvurusunda bulunabilirsiniz.

KREDİ KARTI ŞİFRESİNE DİKKAT!

Bu noktada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var: Kredi kartı şifresi. Kredi kartı şifresi kartınızdan harcama yapılmasına engel olabilir fakat kartınızda şifre olmasına rağmen kartınızdan harcama yapılmışsa bankanız, şifre saklama yükümlülüğünün sizde olduğu gerekçesiyle ödeme yapmayı reddedebilir. Bu yüzden şifre seçerken tahmin etmesi zor bir şifre seçmeye çalışın ve herhangi bir yere not etmeyin.