Kredi kartı online alışverişe nasıl açılır? Kredi kartı internet alışverişi onayı nasıl yapılır?

Kredi kartıyla online alışverişte onay süresi bugün (31 Ocak itibariyle) sona erecek. Kullanıcılar bankalarına onay vermediği takdirde 1 Şubat'tan itibaren kredi kartlarını online alışverişte kullanamayacak. Kredi kartıyla yapılacak online alışverişte kullanıcı onayı zorunluluğu getiren uygulamanın süresi 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a uzatılmıştı. Uygulama, 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacaktı. Ancak BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben yeni bir açıklama yaparak, "İnternetten kartla alışverişe onay süresini 31 Ocak 2018'de sona erdireceğiz" dedi.

1 Şubat 2018 tarihinden itibaren kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde artık müşteri onayı gerekecek. Kart sahipleri bankalarına bildirimde bulunmadığı takdirde online alışveriş yapamayacak. Artık kart sahipleri açıkça talep etmediği sürece, bireysel banka kartları ve kredi kartları elektronik ticaret işlemlerine kapalı olarak üretilecek. Online alışveriş onayı için 3 yöntem bulunuyor. Kullanıcılar bankanın mobil uygulama veya internet sitesinin ayarlar kısmından, telefonla (Arama ya da SMS) veya şubeye giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek. Otomatik ödeme talimatları ise kapsam dışı kalacak. Yani bankaya onay verilmese dahi daha önceden verilmiş otomatik ödeme talimatları yeni uygulamadan etkilenmeyecek.

KARTINIZ ONLİNE ALIŞVERİŞE NASIL AÇILIR?

Online alışveriş onayı için 3 yöntem bulunuyor. Kullanıcılar bankanın mobil uygulama veya internet sitesinin ayarlar kısmından, telefonla (Arama ya da SMS) ve şubeye giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek.

Otomatik ödeme talimatları ise kapsam dışı bırakıldı. Yani bankanıza onay vermeseniz dahi daha önceden verilmiş otomatik ödeme talimatları yeni uygulamadan etkilenmeyecek.

ONLİNE ALIŞVERİŞ ONAYI İÇİN 3 YÖNTEM BULUNUYOR.

Kullanıcılar bankanın mobil uygulama veya internet sitesinin ayarlar kısmından, telefonla (arama ya da SMS) ve şubeye giderek bu işlemi gerçekleştirebilecek.

OTOMATİK ÖDEME TALİMATLARI NE OLACAK?

Kredi kartlarından otomatik ödeme talimatı veren kart sahipleri bu işlemlerinin geçerli olup olamayacağını merak ediyorlar. Kredi kartından farklı alanlarda; sigorta, BES, eğitim, aidat, gibi hizmet alımları devam edecek. Yani kartları online işlemlere açtırmasanız dahi bu talimatlar etkilenmeyecek.

İŞTE BANKALARIN AÇIKLAMALARI:

GARANTİ BANKASI KREDİ KARTINI ONLİNE ALIŞVERİŞE AÇMA İŞLEMİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 27/10/2016 tarihinde Banka ve Kredi Kartı yasası düzenlemeleri kapsamında yayımladığı yazısına istinaden, bireysel kredi kartlarınız ile bu kartlara bağlı ek kartlarınız ve banka kartlarınızla 31 Ocak 2018 tarihinden sonra internetten harcama yapabilmek için onay vermeniz gerekmektedir. 31 Ocak’a kadar onay vermemeniz durumunda, ilgili kartlarınız internet harcamalarına kapatılacaktır.

Garanti Bankası kartlarınız ile İnternette harcama yapmaya devam edebilmek için 31 Ocak 2018 tarihine kadar aşağıdaki kanallardan talimat verebilirsiniz;

Garanti Bankası Şubeleri

Garanti Cep ve Garanti İnternet (Size özel ürün ve tekliflerin görüntülendiği ana sayfadaki alandan onayınızı verebilirsiniz.)

BonusFlaş (Daha Fazlası > Ayarlar > Kart ayarları > Internet Üzerinden Alışveriş)

Ek kartlarınız ve banka kartlarınız da dahil olmak üzere tüm Garanti Bankası kartlarınız için TERCIH yazıp 3340’a gönderebilirsiniz.

Tek bir kredi kartınız için onay vermek isterseniz ONAY yazıp kart son 6 haneyi 3340'a gönderebilirsiniz.

Tek bir Paracard’ınız için onay vermek isterseniz AÇIK yazıp kart son 6 haneyi 3340’a gönderebilirsiniz.

31 Ocak’a kadar onay vermemeniz durumunda internet harcamalarına kapatılan kartlarınızı kullanıma açmak için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.

Garanti Cep: Ana Sayfa > Hesap ve Kart > Kartlar > İlgili Kart > İnternet Üzerinden Alışveriş

Garanti İnternet: Ana Sayfa > Kart > Kredi/Banka Kartı > İlgili Kart > Kart Bilgileri > Güvenlik Bilgileri > İnternetten Alışveriş

AKBANK KREDİ KARTINI ONLİNE ALIŞVERİŞE AÇMA İŞLEMİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 20.10.2016 tarih ve 7052 sayılı Kurul kararı ve 22.02.2017 tarihli yazısına istinaden, bireysel kredi kartı ve banka kartları ile bu kartlara bağlı ek kartlarla 31 Ocak 2018’ten sonra internetten alışveriş yapabilmeniz için onay vermeniz gerekmektedir.

Tüm kartlarınız ile 31 Ocak 2018’den sonra internetten alışverişe devam edebilmeniz için INTERNET yazıp 8885’e ücretsiz SMS gönderebilirsiniz.

Bu tarihe kadar onay vermemeniz durumunda tüm bireysel kredi kartlarınız ve banka kartlarınız ve varsa bu kartlara bağlı ek kartlarınız internetten alışverişe kapatılacaktır.

Akbank Direkt, 444 25 25 veya Akbank Şubelerinden kartlarınızın tercihlerini tek tek belirleyebilirsiniz.

İŞ BANKASI KREDİ KARTINI ONLİNE ALIŞVERİŞE AÇMA İŞLEMİ

İş Bankası müşterilerinin, aralarında boşluk bırakarak “ONAY” yazıp herhangi bir bireysel İş Bankası kredi kartı ya da Bankamatik kartının son altı hanesini 4402’ye SMS ile göndermesi yeterli.

Ayrıca internet alışveriş yetkisini aşağıdaki adımları izleyerek güncelleyebilirsiniz.

Maximum Mobil: Kartlarım/Kart Seçimi/ Kart Ayarları (sağ üst köşe)/Kart Ayarları Yönetimi

İşCep: Kartlarım/Kart Ayarlarım/ Kart Seçimi/İnternetten Alışveriş

İnternet Şube: Kartlarım/Kart Ayarlarım/Alışveriş Tercihlerim/Kart Seçimi/İnternetten Alışveriş

VAKIFBANK KREDİ KARTINI ONLİNE ALIŞVERİŞE AÇMA İŞLEMİ



Yasa gereği VakıfBank Worldcard ile internet üzerinden harcama yapmaya devam edebilmek için 31 Aralık’a kadar onayınız gerekmektedir. Onay vermemeniz durumunda kartlarınız 31.12.2017 tarihinde internet harcamalarına kapatılacaktır.

Tek bir kartınız için internet alışverişlerinde kullanım onayı vermek isterseniz ONAY yazıp bir boşluk bırakıp kartınızın son 6 hanesini 6635’e göndermeniz gerekmektedir.

Ek kartlarınız ve banka kartlarınız dahil tüm kartlarınız için onay vermek isterseniz HEPSİ yazıp 6635’e gönderebilirsiniz.

Not: Her bir kartınız için onay vermeniz durumunda ayrı ayrı SMS gönderimi yapmanız gerekmektedir.

ZİRAAT BANKASI KREDİ KARTINI ONLİNE ALIŞVERİŞE AÇMA İŞLEMİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan yasal düzenleme gereğince, müşteri onayı alınmamış olan banka kartları ve kredi kartları (şirket ve sanal kartlar hariç) 31.01.2018 tarihinde e-ticaret (internetten alışveriş) işlemlerine kapatılacaktır. Bu tarihten önce Bankamız ATM’lerinden, İnternet Şube’mizden veya SMS ile onay vermeniz halinde, onay vermiş olduğunuz kartlarınız ile e-ticaret işlemi yapmaya devam edebilirsiniz. Onay vermek için internet alışverişlerine açık kalmasını istediğiniz her bir kartınız için ayrı ayrı olmak üzere EONAY yazıp boşluk bırakarak kart numaranızın son 6 hanesi ile birlikte 4757'ye mesaj gönderebilirsiniz. Kartınızın mevcut kısıtlarını değiştirmek için 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezi, İnternet ve Mobil Şube aracılığıyla işlem yapabilirsiniz.​

İnternette Güvenli Alışveriş

İnternette Güvenli Alışveriş; Ziraat Bankası tarafından sunulan, internet ortamında Ziraat Bankası kredi kartlarını ve Bankkart’larını kullanarak yapacağınız alışverişlerin daha güvenli olmasını sağlayan ve Visa / Mastercard tarafından geliştirilen ve desteklenen bir hizmettir.

İnternette Güvenli Alışveriş; bu hizmete dâhil olan sanal mağazalarda, kartınızın sizin dışınızda kişiler tarafından kötü niyetli kullanımının önlenmesini sağlar. İnternette Güvenli Alışveriş; Visa ve Mastercard logolu kredi kartınız ve Bankkart’ınızla internet üzerinden yapacağınız alışverişlerde, cep telefonunuza gelecek tek kullanımlık şifre ile kart bilgilerinizin korunmasını sağlar.

Bankamızın tüm kredi kartları ve üzerinde CVV kodu bulunan tüm Bankkart’lar İnternette Güvenli Alışveriş Hizmetine dâhildir.

Bu hizmeti destekleyen sanal iş yerlerinde alışveriş yapılmak istendiğinde, kart hamilinin sistemimizde kayıtlı cep telefonuna tek seferlik şifre bilgisi gelecek ve işlem bu şifre ile tamamlanacaktır. Bu nedenle Bankamızdaki cep telefonu bilginizin güncel olması gerekmektedir.

Güvenli Alışveriş Hizmeti işlemleriniz için aşağıdaki linke tıklayarak bu hizmeti destekleyen iş yerlerinde yaptığınız geçmiş işlemleri görüntüleyebilirsiniz. Kart numaranız ve cep telefonunuza gelecek şifre bilgisi ile ekrana giriş yapabilir, geçmiş işlemlerinizi görüntüleyebilir ve size özel bir kişisel güvenlik mesajı oluşturabilirsiniz.​

DENİZBANK KREDİ KARTINI ONLİNE ALIŞVERİŞE AÇMA İŞLEMİ

Değerli müşterimiz, yasa gereği kredi kartlarınız ve atm kartlarınız ile internet üzerinden harcama yapmaya devam edebilmek için 31 Ocak'a kadar onayınız gerekmektedir. Onay vermemeniz durumunda kartlarınız 31.01.2018 tarihinde internet harcamalarına kapatılacaktır.

Ek kart ve banka kartlarınız dahil tüm kartlarınızı internet alışverişlerinde kullanmaya devam edebilmek için HEPSİ yazıp 3280'e SMS gönderebilirsiniz.

Not: Kart bazında onay vermek isterseniz her bir kartınız için ayrı ayrı SANAL boşluk kartınızın son 4 hanesini yazıp 3280'e göndermeniz gerekmektedir.

ING BANK KREDİ KARTINI ONLİNE ALIŞVERİŞE AÇMA İŞLEMİ

Kartlarınız ile internetten güvenli alışverişe devam edebilmeniz için izniniz gerekmektedir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 20.10.2016 tarih ve 7052 sayılı Kurul kararı ve 22.02.2017 tarihli yazısına istinaden, bireysel kredi kartı ve banka kartları ile bu kartlara bağlı ek kartlarla 31 Aralık 2017’den sonra internetten alışveriş yapabilmeniz için onay vermeniz gerekmektedir.

Her bir kartınız için ayrı ayrı onay vermek için ONAY boşluk kartınızın son 4 hanesini yazarak 2205’e SMS gönderebilirsiniz. Bu tarihe kadar onay vermemeniz durumunda onay vermediğiniz tüm bireysel kredi kartlarınız ve banka kartlarınız ve varsa bu kartlara bağlı ek kartlarınız internetten alışverişe kapatılacaktır.