Kredi kartı ile online alışveriş yapanlar dikkat! Son 5 gün

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre, 17 Ağustos 2017 tarihinde internette kullanımına onay verilmemiş bireysel banka ve kredi kartları internet üzerinden alışverişe kapatılacaktı. Ancak bu tarihe birkaç gün kala, süre 31 Aralık 2017’e dek uzatılmıştı. Bu kararla birlikte artık kart sahipleri açıkça talep etmediği sürece, bireysel banka kartları ve kredi kartları elektronik ticaret işlemlerine kapalı olarak üretilecek.

Kredi kartıyla yapılacak online alışverişte kullanıcı onayı zorunluluğu getiren uygulamanın süresi 17 Ağustos'tan 31 Aralık'a uzatılmıştı. Uygulama, 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde artık müşteri onayı gerekecek. Kart sahipleri bankalarına bildirimde bulunmadığı takdirde online alışveriş yapamayacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kararıyla birlikte artık kart sahipleri açıkça talep etmediği sürece, bireysel banka kartları ve kredi kartları elektronik ticaret işlemlerine kapalı olarak üretilecek.

Müşteri kredi kartını aldıktan sonra, banka müşteri hizmetleri ile görüşüp internet kullanımı için gerekli onayları vererek online alışveriş yapabilecek.

KASAYA KİLİT VURMAK GİBİ...

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, konuyla ilgili: “Tüketiciyi yeterince bilinçlendirmeden yapılacak bir geçiş, e-ticaret sektörünün yazar kasalarına kilit vurmak anlamına gelir” ifadesini kullandı.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Emre Ekmekçi, kararın e-ticaret sektörünü nasıl etkileyeceği ile ilgili açıklama yaptı: “Dünya genelinde dijital ödemlerdeki artış trendi hızla devam ediyor, ülkemizde ise online siparişlerde ödemeler yüzde 80’nin üzerinde kredi kartları ile yapılıyor. Burada tüketiciyi yeterince bilinçlendirmeden yapılacak bir geçiş, e-ticaret sektörünün yazar kasalarına kilit vurmak anlamına gelir. Burada e-ticareti sadece alışveriş siteleri olarak düşünmemek gerekiyor. Turizm, havacılık ve ulaşım, vergi ödemeleri de bu düzenlemeden büyük ölçüde etkileniyor.

“BANKALARA ÖNEMLİ B

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