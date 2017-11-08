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Kredi kartı borcu takibine alınanların sayısı azaldı

AA
08.11.2017 - 16:10 | Son Güncelleme:

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı, bu yılın 9 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 6,4 azalarak 701 bin oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Eylül 2017 Raporu yayımlandı.
Rapora göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 artarak 1 milyon 14 bin kişi olarak gerçekleşti.

Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla elde edilen veriler dikkate alındığında bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı, ocak-eylül döneminde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 560 bin kişi oldu.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 6,4 azalarak 701 bin kişi oldu.

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