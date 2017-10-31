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    Kredi çekip aldığı evde 7 yıl sonra fark etti... Şokta...

    DHA
    31.10.2017 - 12:29 | Son Güncelleme:

    Bursa'da kredi çekerek, aldığı evin içinden kanalizasyon geçtiğini öğrenen Hülya Seven, hukuk mücadelesi başlattı.

    Merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesinde oturan 48 yaşındaki Hülya Seven, 17 daireli sitenin alt katında bulunan evi, 10 yıl vadeli banka kredisiyle 7 yıl önce satın aldı.

    Seven’in yürüme engelli, KOAH hastası eşi Mesut Seven ve 2 çocuğuyla birlikte oturduğu evine geçtiğimiz günlerde atık su doldu.

    Seven, tamirci çağırıp, bakım yaptırdığı evinin tabanından 17 dairenin atık suyunu taşıyan kanalizasyon geçtiğini öğrendi.

    Koku gelen ve atık su sızan evin koridorunun 2 kat döşenmiş yer karolarını kıran tamirciler, rögar kapağını fark etti.

    Kapağı açan tamirciler, evin tabanından kanalizasyon geçtiğini, koridora çıkan kanalizasyon bacasıyla rögar kapağının ise 2 kat fayans döşenerek, gizlendiğini tespit etti.

    Kredi çekip aldığı evde 7 yıl sonra fark etti... Şokta...

    Çocuklarının, kıyafetleri koktuğu için okula gitmek istemediğini ve KOAH hastası eşinin de nefes alıp, vermekte zorlandığını belirten Seven hukuk, mücadelesi başlattı.

    Bankaya kredi ödemesi devam ettiği için maddi durumunun iyi olmadığını dile getiren Seven, site yönetimine durumu bildirdiği halde soruna çare bulunmadığını söyledi. Mağdur olduğunu belirten Seven, "Belediyeyi arıyorum, vidanjörle gelip açıyorlar. Biraz zaman geçince tekrar aynı sorunla karşılaşıyoruz. Bu sorun çözülmezse tek çarem kalıyor. Kanalizasyona beton döktüreceğim" dedi.

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