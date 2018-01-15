“Kredi Borcumu Ödeyemiyorum” Şimdi Ne Olacak?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda kredi borcunun ödenmemesinin hangi yaptırımlara yol açtığı anlatılıyor...

ÖNCE İDARİ TAKİP, SONRA YASAL TAKİP!

Kredi borcu ödenmezse bankalar nezdinde bir idari takip söz konusu olabileceği gibi Merkez Bankası Kara Listesi’ne girebileceğiniz yasal takip de söz konusu olabilir. İş, icra takibine kadar uzanabilir.

Yasal takibe gelmeden önce önünüzde 3 ay kadar daha doğrusu 90 günlük bir süre bulunur. Tanınan bu 90 günlük süre aralıksız 90 gün değildir. Toplam gecikmiş borcunuz 90 güne denk geliyorsa bu, yasal takibin başlaması için yeterlidir. Eğer bu süre zarfında borcunuzu kapatırsanız yalnızca gecikme faizi ödersiniz. Gecikmenin 54. gününde borçluya ihtar çekilir. Gecikme faizi ile birlikte eğer ihtar çekilmişse ihtar ücreti de borçluya yansır. Eğer 54 günlük ödeme yapmayıp ihtar alırsanız, hem gecikme faizini hem de ihtar ücretini ödeyerek gecikme gün sayınızı geriletebilirsiniz.

90 GÜN İÇERİSİNDE BORCUNUZU ÖDEMEZSENİZ İDARİ TAKİP BAŞLAR.

90 günlük süreçte sonra banka, sizinle doğrudan iletişime geçerek geciken 3 aylık borcun faizi ile ödenmesini talep eder. Ayrıca ihtar ücretini de ödemeniz gerekir. Eğer kalan borcun tamamını faizi ve ihtar ücreti ile birlikte öderseniz yasal takip devam etmez. Dilerseniz yapılandırma talebinde de bulunabilirsiniz. 90 günlük sürenin dolması yasal takip sürecinin başlaması demektir. Yani bu zamana kadar banka içinde idari takip söz konusuyken 90. günden sonra hukuki süreç başlar.

HUKUKİ SÜRECİN BAŞLAMASI NE DEMEK?

Avukat aracılığıyla yürütülen yasal takip ile birlikte artık Merkez Bankası Kara Listesine girersiniz, yani kredi siciliniz bozulur. 5 yıl süreyle kredi alamayacağınız gibi mahkeme kararları doğrultusunda banka hesaplarınızın bloke edilmesi, maaşınızın belli bir dilimine el konulması veya icra takibi başlatılması gibi durumlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

KREDİ KARTI BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?

“Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur” sorusunun cevabı da kredi ile aynı: 90 gün sonunda borcunuzu ödemezseniz yasal takip başlar. Banka avukatları ile muhatap olur ve kara listeye gireceğiniz gibi icralık da olabilirsiniz.

KREDİ KARTI BORCUMU ÖDEYEMİYORUM, NE YAPMALIYIM?

“Kredi kartı borcumu ödeyemiyorum, ne yapmalıyım?” diye düşünüyorsanız size tavsiyemiz en azından “asgari ödeme” tutarını bankaya yatırmanız yönünde olacaktır. Bu şekilde de borcun kalan kısmi için faiz işleyecektir ancak en azından yasal takibin başlamasına engel olmuş olursunuz.

Kredi borcu ya da kredi kartı borcunuzu ödeyemediğinizde atacağınız en mantıklı adım bankanızla görüşerek yapılandırma talep etmek olacaktır. Yapılandırma sayesinde vadeyi uzatıp, taksitleri düşürerek ödemelerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Böyle bir durumda atabileceğiniz bir diğer mantıklı adım başka bir bankadan borç transferi kredisi talep etmek olabilir.