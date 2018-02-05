Kredi borcumu ödemezsem ne olur?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bir makalede, böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda neler yaşanabileceği maddeler halinde anlatıldı. Makalede en dikkat çeken noktalardan biri 54. gün. Zira ödenmeyen borç günü 54’ü bulduysa borçluya ihtar çekiliyor…

“KREDİ BORCUMU ÖDEYEMİYORUM” ŞİMDİ NE OLACAK?

Kredi borcu ödenmezse bankalar nezdinde bir idari takip söz konusu olabileceği gibi Merkez Bankası Kara Listesi’ne girebileceğiniz yasal takip de söz konusu olabilir.

Yasal takibe gelmeden önce önünüzde 3 ay kadar daha doğrusu 90 günlük bir süre bulunur. Bu 90 günlük süre aralıksız olmak zorunda değildir. Ödeme yapmadığınız toplam süre 90 günü bulduysa yasal takip başlatılır. Eğer bu süre zarfında borcunuzu kapatırsanız yalnızca gecikme faizi ödersiniz.

1. GÜN ÖNEMLİ

Borç ödemediğiniz süre 54 günü bulduysa, 54. günde ihtar çekilir. Eğer ihtar çekilmişse gecikme faizi ile birlikte ihtar ücreti de borçluya yansır.

90 GÜN İÇERİSİNDE BORCUNUZU ÖDEMEZSENİZ YASAL TAKİP BAŞLAR

90 günün sonunda banka sizinle yeniden iletişime geçer ve geciken 3 aylık borcun ödenmesini talep eder. Bu süreçte yapılandırma talebinde bulunabilirsiniz ya da borcun tamamını gecikme faizi ve ihtar ücreti ile birlikte tamamen kapatarak yasal sürecin önüne geçebilirsiniz. Ancak bunlardan hiçbiri yapmazsanız artık yasal süreç başlar. Yasal sürecin ise çeşitli yaptırımları var.

HUKUKİ SÜRECİN BAŞLAMASI NE DEMEK?

Avukat aracılığıyla yürütülen yasal takip ile birlikte artık Merkez Bankası Kara Listesine girersiniz, yani kredi siciliniz bozulur. 5 yıl süreyle kredi ve kredi kartı alabilmeniz zorlaşacağı gibi gibi mahkeme kararları doğrultusunda banka hesaplarınızın bloke edilmesi, maaşınızın belli bir dilimine el konulması veya icra takibi başlatılması gibi durumlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca kredi notunuz da düşecektir.